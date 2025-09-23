16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "СамАрте" пройдут гастроли Иркутского ТЮЗа им. А.Вампилова В Самаре пройдет фестиваль, посвященный Антону Чехову В Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль "Волга театральная" Самарский театр представит на сцене Большого раритетные балеты На сцене театра "Шостакович Опера Балет" представят "Балеты Императорского двора"

Театр Культура

В "СамАрте" пройдут гастроли Иркутского ТЮЗа им. А.Вампилова

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 23 по 28 сентября 2025 г. в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (г. Самара, ул. Льва Толстого, 109) впервые пройдут гастроли Иркутского ТЮЗа им. А.Вампилова.

Фото: театр СамАрт

Один из старейших детских театров России ведет отсчет своей истории с января 1928 года. Постановки Иркутского ТЮЗа одинаково интересны трем поколениям зрителей: детям, подросткам и молодежи.

В Самару коллектив под руководством заслуженного работника культуры РФ Виктора Токарева привозит шесть спектаклей. Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска - спектаклем "Легенды седого Байкала" (12+). Театральная фантазия по мотивам сибирского фольклора - эпическое сказание, которое охватывает века, уходящие корнями в седую древность. Этот спектакль - история любви единственной дочери Байкала красавицы Ангары и сибирского богатыря Енисея.

Для детей иркутяне покажут спектакли "Денискины рассказы" по Виктору Драгунскому, "Дюймовочка" по сказке Ганса Христиана Андерсена и "Конек-Горбунок" по сказке в стихах Петра Ершова. Классический репертуар ТЮЗа представит гоголевский "Ревизор" (16+) в постановке петербургского режиссера Антона Свита. Действие комедии перенесено в современную Россию, разрушена "четвертая стена", зритель здесь - соучастник действия.

Закроет гастроли Иркутский ТЮЗ спектаклем по пьесе автора, чьим именем назван театр: "Сарафановы" (16+) - это версия иркутян "Старшего сына" Александра Вампилова. "Человек слаб и нуждается в опоре, - говорится в аннотации. - В постановке по Вампилову эта опора - семья. "Сарафановы" - спектакль о подлинном родстве душ, о человеческих отношениях, о том, что делает нас людьми".

ТЮЗ им. А.Вампилова - лауреат и пятикратный дипломант Международного театрального форума "Золотой Витязь" (Москва), призер Межрегиональных фестивалей для детей и подростков "Сибирский кот", дважды лауреат Международного театрального фестиваля "Странствующий Арлекин" (Италия), лауреат Международного театрального фестиваля "ПостЕфремовское пространство" (Пермь), лауреат I Всероссийского театрального молодежного фестиваля им. В.Золотухина (Барнаул) и других.    

В 2025 году Иркутский и Самарский ТЮЗы стали участниками федеральной программы "Большие гастроли" по направлению "Для детей и молодежи". Показы спектаклей театров из Иркутска и Самары в рамках обменных гастролей включены во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории РФ.

Афиша гастролей:

23 сентября в 18:00 и 24 сентября в 11:00 "Легенды седого Байкала"

24 сентября в 18:00 и 25 сентября в 11:00 "Денискины рассказы"

25 сентября в 18:00 "Ревизор"

26 сентября в 14:00 и 18:00 "Дюймовочка"

27 сентября в 14:00 "Конек-Горбунок"

28 сентября в 17:00 "Сарафановы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5