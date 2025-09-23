В "СамАрте" пройдут гастроли Иркутского ТЮЗа им. А.Вампилова

С 23 по 28 сентября 2025 г. в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (г. Самара, ул. Льва Толстого, 109) впервые пройдут гастроли Иркутского ТЮЗа им. А.Вампилова.

Один из старейших детских театров России ведет отсчет своей истории с января 1928 года. Постановки Иркутского ТЮЗа одинаково интересны трем поколениям зрителей: детям, подросткам и молодежи.

В Самару коллектив под руководством заслуженного работника культуры РФ Виктора Токарева привозит шесть спектаклей. Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска - спектаклем "Легенды седого Байкала" (12+). Театральная фантазия по мотивам сибирского фольклора - эпическое сказание, которое охватывает века, уходящие корнями в седую древность. Этот спектакль - история любви единственной дочери Байкала красавицы Ангары и сибирского богатыря Енисея.

Для детей иркутяне покажут спектакли "Денискины рассказы" по Виктору Драгунскому, "Дюймовочка" по сказке Ганса Христиана Андерсена и "Конек-Горбунок" по сказке в стихах Петра Ершова. Классический репертуар ТЮЗа представит гоголевский "Ревизор" (16+) в постановке петербургского режиссера Антона Свита. Действие комедии перенесено в современную Россию, разрушена "четвертая стена", зритель здесь - соучастник действия.

Закроет гастроли Иркутский ТЮЗ спектаклем по пьесе автора, чьим именем назван театр: "Сарафановы" (16+) - это версия иркутян "Старшего сына" Александра Вампилова. "Человек слаб и нуждается в опоре, - говорится в аннотации. - В постановке по Вампилову эта опора - семья. "Сарафановы" - спектакль о подлинном родстве душ, о человеческих отношениях, о том, что делает нас людьми".

ТЮЗ им. А.Вампилова - лауреат и пятикратный дипломант Международного театрального форума "Золотой Витязь" (Москва), призер Межрегиональных фестивалей для детей и подростков "Сибирский кот", дважды лауреат Международного театрального фестиваля "Странствующий Арлекин" (Италия), лауреат Международного театрального фестиваля "ПостЕфремовское пространство" (Пермь), лауреат I Всероссийского театрального молодежного фестиваля им. В.Золотухина (Барнаул) и других.

В 2025 году Иркутский и Самарский ТЮЗы стали участниками федеральной программы "Большие гастроли" по направлению "Для детей и молодежи". Показы спектаклей театров из Иркутска и Самары в рамках обменных гастролей включены во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории РФ.

Афиша гастролей:

23 сентября в 18:00 и 24 сентября в 11:00 "Легенды седого Байкала"

24 сентября в 18:00 и 25 сентября в 11:00 "Денискины рассказы"

25 сентября в 18:00 "Ревизор"

26 сентября в 14:00 и 18:00 "Дюймовочка"

27 сентября в 14:00 "Конек-Горбунок"

28 сентября в 17:00 "Сарафановы".