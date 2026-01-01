В новогоднюю ночь первой в регионе родилась девочка

В Тольяттинской городской клинической больнице N 2 им. В. В. Баныкина в новогоднюю ночь родилась девочка Анастасия. Она появилась на свет в 0:20 весом 2730 граммов, ростом 50 сантиметров.

В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина медицинские работники помогли появиться на свет троим малышам — девочка и два мальчика.

Первая на свет появилась девочка в 0:40 весом 3860 граммов и ростом 54 см. В 4:50 утра родился мальчик ростом 53 см и весом 3140 граммов. Через 20 минут еще один мальчик.

Также два мальчика родились в Кинельской центральной районной больнице весом 3130 граммов ростом 53 см, в Новокуйбышевской больнице — весом 3450 граммов и ростом 54 см.

Всего в регионе в первый день Нового года до 10 утра родились 4 девочки и 5 мальчиков, сообщает официальный канал Самарской области в Телеграм.