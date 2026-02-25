Расходы областного бюджета предполагается увеличить на 9,5 млрд рублей

Правительство Самарской области корректирует бюджет региона на 2026-2028 гг., принятый в ноябре прошлого года. В среду, 25 февраля, поправки рассматривались на заседании комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.
Как сообщила министр финансов Ольга Собещанская, расходы бюджета 2026 года увеличиваются на 9,54 млрд рублей. "Это происходит как за счет остатков (неизрасходованных средств 2025 года. - Прим. Волга Ньюс), которые составили 9,4 млрд рублей, так и перераспределения видов расходов внутри бюджета. 76% дополнительных расходов направлены главным образом на поддержку специальной военной операции и обеспечение безопасности населения на территории Самарской области", - пояснила министр.
Так, по ее словам, 7,29 млрд руб. заложено на заключение контрактов и содействие в участии в СВО, еще 160 млн руб. - на безопасность стратегически важных объектов на территории области.
С учетом предлагаемых изменений в 2026 г. доходы бюджета составят 322,58 млрд руб. (ранее были утверждены в 322,4 млрд), расходы - 362,09 млрд (были 352,5 млрд), дефицит - 39,5 млрд (был 30 млрд руб.).
Бюджетный комитет проект корректировок поддержал, и 26 февраля их представят на заседании губдумы.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???