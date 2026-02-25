Расходы областного бюджета предполагается увеличить на 9,5 млрд рублей

Правительство Самарской области корректирует бюджет региона на 2026-2028 гг., принятый в ноябре прошлого года. В среду, 25 февраля, поправки рассматривались на заседании комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Как сообщила министр финансов Ольга Собещанская, расходы бюджета 2026 года увеличиваются на 9,54 млрд рублей. "Это происходит как за счет остатков (неизрасходованных средств 2025 года. - Прим. Волга Ньюс), которые составили 9,4 млрд рублей, так и перераспределения видов расходов внутри бюджета. 76% дополнительных расходов направлены главным образом на поддержку специальной военной операции и обеспечение безопасности населения на территории Самарской области", - пояснила министр.

Так, по ее словам, 7,29 млрд руб. заложено на заключение контрактов и содействие в участии в СВО, еще 160 млн руб. - на безопасность стратегически важных объектов на территории области.

С учетом предлагаемых изменений в 2026 г. доходы бюджета составят 322,58 млрд руб. (ранее были утверждены в 322,4 млрд), расходы - 362,09 млрд (были 352,5 млрд), дефицит - 39,5 млрд (был 30 млрд руб.).

Бюджетный комитет проект корректировок поддержал, и 26 февраля их представят на заседании губдумы.