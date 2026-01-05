Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода

В понедельник, 5 января, глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел всероссийское совещание по вопросам прохождения отопительного периода. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в совещании приняли участие в формате ВКС представители профильных министерств Самарской области во главе с первым заместителем губернатора Самарской области — председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым.

В ходе совещания обсудили вопросы обеспечения устойчивого прохождения отопительного периода 2025–2026 гг., в том числе непосредственно в праздничные дни. В совещании приняли участие представители Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росгидромета, РСО и региональных органов власти.

Проведение подобных совещаний является частью регулярного мониторинга и координации действий федеральных органов исполнительной власти и организаций комплекса ЖКХ, направленных на обеспечение бесперебойного теплоснабжения населенных пунктов страны в зимний период.

В Самарской области в круглосуточном режиме действует оперативный штаб. Организован круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса региона.