Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 5 января, глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел всероссийское совещание по вопросам прохождения отопительного периода. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в совещании приняли участие в формате ВКС представители профильных министерств Самарской области во главе с первым заместителем губернатора Самарской области — председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе совещания обсудили вопросы обеспечения устойчивого прохождения отопительного периода 2025–2026 гг., в том числе непосредственно в праздничные дни. В совещании приняли участие представители Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росгидромета, РСО и региональных органов власти.

Проведение подобных совещаний является частью регулярного мониторинга и координации действий федеральных органов исполнительной власти и организаций комплекса ЖКХ, направленных на обеспечение бесперебойного теплоснабжения населенных пунктов страны в зимний период.

В Самарской области в круглосуточном режиме действует оперативный штаб. Организован круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса региона.

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

