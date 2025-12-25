16+
Облправительство Власть и политика

С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф: список маршрутов

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 1 января 2026 года в Самарской области расширяется государственное регулирование пассажирских перевозок. На регулируемые тарифы переводятся межмуниципальные автобусные маршруты, связывающие Самару и Тольятти с пригородами, отдаленными районами и аэропортом "Курумоч". В ноябре на такую систему работы уже перешли 12 популярных маршрутов, а с нового года к ним присоединятся еще три.

Мера направлена на повышение доступности и качества перевозок для жителей области. Перевод на регулируемые тарифы станет инструментом, позволяющим министерству транспорта напрямую влиять на ключевые параметры обслуживания:  утверждать и контролировать выполнение рейсов, расписание, а также устанавливать единые требования к чистоте и комфорту в салонах, наличию исправных поручней и других условий для маломобильных граждан.

Ключевое отличие регулируемого тарифа — в том, что стоимость проезда утверждается правительством региона, а не перевозчиком. Это обеспечивает стабильную цену для пассажира. Для перевозчика новая система означает гарантированную оплату за выполненный рейс, что позволяет поддерживать движение по всему утвержденному расписанию, включая утренние, вечерние и выходные рейсы.

"Это системный шаг в развитии транспортной системы Самарской области. Регулируемые тарифы позволят усилить контроль за качеством перевозок, расписанием и состоянием подвижного состава. Мы создаём понятные и стабильные условия для перевозчиков, а пассажиры получают гарантии регулярности и доступности транспорта. Особое внимание будет уделено графику движения и комфорту в салонах", — заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Решение о переводе конкретных маршрутов принято по итогам комплексного анализа. Специалисты министерства транспорта изучали статистику пассажиропотока, учитывали обращения жителей и общественников, а также оценивали транспортную значимость и востребованность каждого направления для обеспечения устойчивой связи населенных пунктов.

С 1 января по регулируемым тарифам будут обслуживаться следующие маршруты:

• № 108эк Самара (Губернский рынок) — мкр. Южный Город
• № 124 Самара (Рынок "Норд") — п. Смышляевка
• № 139 Самара (Аврора) — п. Рощинский
• № 177 Самара — с. Преображенка
• № 119 Самара — Новокуйбышевск (п. Гранный)
• № 124 Самара (Рынок "Норд") — п. Смышляевка
• № 474 ст. м. "Победа" — п. Алексеевка
• № 429 Новокуйбышевск — Самара
• № 616 Самара — с. Мордово-Аделяково
• № 333 Аэропорт "Курумоч" — Тольятти
• № 222 Аэропорт "Курумоч" — Самара
• № 141 Самара — мкр. Южный Город
• № 127 Самара — Новокуйбышевск
• № 320 Тольятти — с. Хрящёвка
• № 101А Самара — с. Лопатино
• № 480 пгт Смышляевка — Самара

Переход на новую систему не повлияет на стоимость проезда для пассажиров. На проезд по этим маршрутам продолжают действовать социальные льготы, а также предусмотрена возможность безналичной оплаты с помощью банковских карт.

Работа по совершенствованию системы пассажирских перевозок в Самарской области ведётся по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. Анализ работы направлений, переведённых на регулируемый тариф, и обратная связь от жителей будут учитываться при дальнейшем развитии транспортной сети региона.

Гид потребителя

