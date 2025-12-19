Замминистра молодежной политики Самарской области станет Андрей Еремин

На должность заместителя министра молодежной политики Самарской области будет назначен Андрей Еремин. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем аккаунте в MAX.
"На должность заместителя министра молодежной политики Самарской области будет назначен участник СВО, Герой Российской Федерации Андрей Еремин. Выпускник президентской кадровой программы "Время героев", проходил стажировку в правительстве нашего региона. К обязанностям замминистра Андрей Еремин приступит в понедельник", — уточнил губернатор.
Напомним, Андрей Еремин участвовал в специальной военной операции с самого ее начала. Указом президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Андрею Еремину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда". Также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени с мечами, медалью "За Отвагу", медалью Суворова.
Программа стажировки Андрея Еремина в Самарской области проходила с 16 июля по 30 сентября 2025 года. Его наставником стал глава региона.
