16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Артур Абдрашитов провел выездное совещание в ТТУ У самарского министерства ЖКХ заберут полномочия по благоустройству Экс-глава Октябрьска Александра Гожая назначена помощником губернатора В Самаре заработала программа комплексного развития территории Минград забраковал выделение земель для многодетных под Самарой

Облправительство Власть и политика

Артур Абдрашитов провел выездное совещание в ТТУ

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов посетил с рабочим визитом муниципальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление", сообщает пресс-служба ведомства. 

Во встрече также приняли участие советник министра Сергей Мак, руководитель управления автомобильного и железнодорожного транспорта Александр Рыбкин и руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

Специалисты ознакомились с уникальной экспозицией музея Самарского трамвая и троллейбуса. Заведующая музеем и ветеран предприятия Алевтина Новикова работает в ТТУ более 50 лет. Она напомнила, что запуск первого трамвая в 1915 году стал для Самары технологическим прорывом.

Музей, фонд которого насчитывает более 5 тысяч экспонатов, сегодня служит не только центром притяжения гостей города, но и живым учебником для молодых сотрудников предприятия.

"Этот музей — не просто собрание артефактов, а летопись того, как технологический прогресс и труд тысяч людей формировали облик и ритм жизни Самары. Сохранение этой памяти и передача ее новым поколениям — наша общая задача. Этот пласт истории должен стать частью стратегии развития современного, удобного пассажирского транспорта", — подчеркнул Артур Абдрашитов.

В ремонтно-красильном цехе Артур Абдрашитов и специалисты обсудили с сотрудниками предприятия несколько актуальных вопросов:

Обновление подвижного состава. В этом году парк предприятия пополнили 40 односекционных трамваев "Львенок" и 8 троллейбусов

Эксплуатация моделей. В ходе осмотра цеха отдельно обсудили состояние трамваев модели Tatra T3M, составляющих значительную часть парка. Речь шла о планах по их капитальному ремонту, обеспечению запчастями и продлению ресурса. 

Технологии обслуживания. Чистота салона — это не только вопрос эстетики, но и важный элемент комфорта и имиджа городского транспорта. Регулярная и качественная уборка во многом определяют эмоции пассажира от поездки.

Также специалисты ознакомились с работой спецтехники — снегоуборочных машин, которые обеспечивают бесперебойную работу маршрутов зимой.

На встрече с руководством ТТУ были затронуты долгосрочные тренды отрасли. Специалисты сошлись во мнении, что цифровизация ведет к постепенному сокращению числа кондукторов с усилением роли контролеров для обеспечения доходности перевозок.

Также обсудили кадровые вопросы — привлечение молодых специалистов, условия работы и роль учебного центра на базе третьего троллейбусного депо в подготовке новых кадров.

"Мы стоим на пороге качественных изменений. Наша задача — работать на опережение, интегрируя лучшие практики и новые технологии. Для этого необходимо тесное взаимодействие с экспертами. Министерство поставило задачу наладить сотрудничество между предприятием и профильными организациями для совместной проработки оптимизации маршрутных схем с учетом данных о пассажиропотоке и развития интермодальности",
— резюмировал руководитель ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4