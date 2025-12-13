Артур Абдрашитов провел выездное совещание в ТТУ

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов посетил с рабочим визитом муниципальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление", сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече также приняли участие советник министра Сергей Мак, руководитель управления автомобильного и железнодорожного транспорта Александр Рыбкин и руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

Специалисты ознакомились с уникальной экспозицией музея Самарского трамвая и троллейбуса. Заведующая музеем и ветеран предприятия Алевтина Новикова работает в ТТУ более 50 лет. Она напомнила, что запуск первого трамвая в 1915 году стал для Самары технологическим прорывом.

Музей, фонд которого насчитывает более 5 тысяч экспонатов, сегодня служит не только центром притяжения гостей города, но и живым учебником для молодых сотрудников предприятия.

"Этот музей — не просто собрание артефактов, а летопись того, как технологический прогресс и труд тысяч людей формировали облик и ритм жизни Самары. Сохранение этой памяти и передача ее новым поколениям — наша общая задача. Этот пласт истории должен стать частью стратегии развития современного, удобного пассажирского транспорта", — подчеркнул Артур Абдрашитов.

В ремонтно-красильном цехе Артур Абдрашитов и специалисты обсудили с сотрудниками предприятия несколько актуальных вопросов:

Обновление подвижного состава. В этом году парк предприятия пополнили 40 односекционных трамваев "Львенок" и 8 троллейбусов

Эксплуатация моделей. В ходе осмотра цеха отдельно обсудили состояние трамваев модели Tatra T3M, составляющих значительную часть парка. Речь шла о планах по их капитальному ремонту, обеспечению запчастями и продлению ресурса.

Технологии обслуживания. Чистота салона — это не только вопрос эстетики, но и важный элемент комфорта и имиджа городского транспорта. Регулярная и качественная уборка во многом определяют эмоции пассажира от поездки.

Также специалисты ознакомились с работой спецтехники — снегоуборочных машин, которые обеспечивают бесперебойную работу маршрутов зимой.

На встрече с руководством ТТУ были затронуты долгосрочные тренды отрасли. Специалисты сошлись во мнении, что цифровизация ведет к постепенному сокращению числа кондукторов с усилением роли контролеров для обеспечения доходности перевозок.

Также обсудили кадровые вопросы — привлечение молодых специалистов, условия работы и роль учебного центра на базе третьего троллейбусного депо в подготовке новых кадров.

"Мы стоим на пороге качественных изменений. Наша задача — работать на опережение, интегрируя лучшие практики и новые технологии. Для этого необходимо тесное взаимодействие с экспертами. Министерство поставило задачу наладить сотрудничество между предприятием и профильными организациями для совместной проработки оптимизации маршрутных схем с учетом данных о пассажиропотоке и развития интермодальности",

— резюмировал руководитель ведомства.