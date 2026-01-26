Артур Абдрашитов прокомментировал состояние автозимника "Шелехметь — Белые домики"

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов дал комментарий относительно ситуации с временной дорогой "Шелехметь — Белые домики". Ранее в сети появилась видеозапись, где запечатлен застрявший на трассе транспорт.

"Данное видео было сделано в декабре, в период, когда автозимник ещё не был открыт для общего пользования. На кадрах запечатлена работа дорожной техники, в том числе нашего подрядчика, которая готовила трассу к запуску. На сегодняшний день временная дорога работает в штатном режиме, обеспечивая надёжную транспортную связь с селом Рождествено. Дорожные службы ведут ежедневный мониторинг состояния дороги", — пояснил руководитель ведомства.

Проезжаемость временной грунтовой дороги протяжённостью 27 км поддерживается благодаря системной работе: ежедневному контролю состояния и оперативному выезду спецтехники для устранения колейности и выравнивания полотна на необходимых участках.

Напомним, что автозимник является дорогой естественного промерзания, движение по которой рекомендовано для автомобилей с полным приводом. В качестве удобной и безопасной альтернативы жители, не обладающие опытом вождения по таким трассам и специально подготовленным транспортом, могут воспользоваться регулярными рейсами судов на воздушной подушке по маршруту "Самара — Рождествено".

Актуальная информация о состоянии автозимника и расписании водной переправы оперативно публикуется на официальных ресурсах Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.