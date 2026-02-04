16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области назначили главу комитета по борьбе с коррупцией Сотрудники ИТ-сферы Самарской области могут компенсировать расходы по ипотеке На заседании областного правительства подвели итоги работы регоператора по обращению с ТКО Артур Абдрашитов прокомментировал состояние автозимника Шелехметь - Белые домики В 2026 г. в Самарской области планируют отдать 26 объектов в концессию

Облправительство Власть и политика

В Самарской области назначили главу комитета по борьбе с коррупцией

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 323
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководителем комитета по противодействию коррупции Самарской области стала Наталья Прокофьева. Под этой должностью она фигурирует в официальных документах.

"С 22 января 2026 года на должность руководителя комитета по противодействию коррупции Самарской области назначена Прокофьева Наталья Александровна", — подтвердили журналисту Волга Ньюс в правительстве Самарской области.

Согласно сайту регионального правительства, ранее Наталья Прокофьева занимала должность руководителя управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области соответствующего министерства. Министерство возглавлял тогда бывший силовик Ренат Валиуллин, и недавно оно было ликвидировано.

По данным опубликованной декларации за 2021 г., у нее значились в собственности 142 кв. м. недвижимости, одна единица транспорта и 971 кв. м земли, а доход составлял порядка 2,1 млн руб. за год. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1