В Самарской области назначили главу комитета по борьбе с коррупцией

Руководителем комитета по противодействию коррупции Самарской области стала Наталья Прокофьева. Под этой должностью она фигурирует в официальных документах.

"С 22 января 2026 года на должность руководителя комитета по противодействию коррупции Самарской области назначена Прокофьева Наталья Александровна", — подтвердили журналисту Волга Ньюс в правительстве Самарской области.

Согласно сайту регионального правительства, ранее Наталья Прокофьева занимала должность руководителя управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области соответствующего министерства. Министерство возглавлял тогда бывший силовик Ренат Валиуллин, и недавно оно было ликвидировано.

По данным опубликованной декларации за 2021 г., у нее значились в собственности 142 кв. м. недвижимости, одна единица транспорта и 971 кв. м земли, а доход составлял порядка 2,1 млн руб. за год.