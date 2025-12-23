Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своими заместителями

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.

Так, за первым заместителем губернатора Самарской области — председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым закреплен контроль за следующими сферами: финансы, имущественные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспортное обслуживание, дорожное хозяйство, природные ресурсы, экология, сельское хозяйство и продовольствие, ветеринария, повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, региональный государственный жилищный надзор, региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Распределение иных курируемых вопросов между заместителями губернатора осталось без изменений.

За заместителем губернатора Самарской области — руководителем администрации губернатора Самарской области Антоном Емельяненко закреплены внутренняя, информационная, молодежная политика Самарской области, управление делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области, цифровое развитие и связь, взаимодействие с федеральными органами государственной власти.

Экономическое развитие и инвестиции, сферы туризма, науки, промышленности и торговли закреплены за Вячеславом Романовым, временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Самарской области.