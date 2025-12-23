Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своими заместителями

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
Так, за первым заместителем губернатора Самарской области — председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым закреплен контроль за следующими сферами: финансы, имущественные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспортное обслуживание, дорожное хозяйство, природные ресурсы, экология, сельское хозяйство и продовольствие, ветеринария, повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, региональный государственный жилищный надзор, региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Распределение иных курируемых вопросов между заместителями губернатора осталось без изменений.
За заместителем губернатора Самарской области — руководителем администрации губернатора Самарской области Антоном Емельяненко закреплены внутренняя, информационная, молодежная политика Самарской области, управление делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области, цифровое развитие и связь, взаимодействие с федеральными органами государственной власти.
Экономическое развитие и инвестиции, сферы туризма, науки, промышленности и торговли закреплены за Вячеславом Романовым, временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Самарской области.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???