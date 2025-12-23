16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своими заместителями Михаил Смирнов освобожден от должности главы регионального кабмина Вячеслав Федорищев назначил Виталия Шабалатова на должность главы правительства Антон Емельяненко будет курировать внутреннюю политику Губернская дума согласовала нового главу правительства Самарской области

Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своими заместителями

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.

Так, за первым заместителем губернатора Самарской области — председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым закреплен контроль за следующими сферами: финансы, имущественные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспортное обслуживание, дорожное хозяйство, природные ресурсы, экология, сельское хозяйство и продовольствие, ветеринария, повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, региональный государственный жилищный надзор, региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Распределение иных курируемых вопросов между заместителями губернатора осталось без изменений.

За заместителем губернатора Самарской области — руководителем администрации губернатора Самарской области Антоном Емельяненко закреплены внутренняя, информационная, молодежная политика Самарской области, управление делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области, цифровое развитие и связь, взаимодействие с федеральными органами государственной власти.

Экономическое развитие и инвестиции, сферы туризма, науки, промышленности и торговли закреплены за Вячеславом Романовым, временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4