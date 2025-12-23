Михаил Смирнов освобожден от должности главы регионального кабмина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 23 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев подписал Указ "О прекращении трудового договора с временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области", согласно которому Михаил Смирнов прекращает свою трудовую деятельность на посту главы регионального кабмина.