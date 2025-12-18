Назван кандидат на пост председателя правительства Самарской области

Председателем правительства Самарской области может стать Виталий Шабалатов. Его кандидатура внесена на рассмотрение губернской думы. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в органах власти.

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности "юриспруденция". Работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В период с 2010 по 2023 год последовательно занимал должности помощника губернатора, руководителя управления делами региона, вице-премьера, а затем первого заместителя председателя правительства - заместителя губернатора. После этого стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с августа 2024 г. являлся советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Работать в Самарской области Виталий Шабалатов стал в июне 2025 года. Он занял пост председателя правительства и курировал вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства, сферу ЖКХ. Также некоторое время был куратором Самары.

После отставки правительства в рамках административной реформы кандидатуру Виталия Шабалатова называли наиболее вероятной. Теперь остается лишь заручиться поддержкой парламента.

Сейчас правительство области возглавляет Михаил Смирнов. Он занимал должность с августа 2024 года.