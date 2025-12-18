Назван кандидат на пост председателя правительства Самарской области

Председателем правительства Самарской области может стать Виталий Шабалатов. Его кандидатура внесена на рассмотрение губернской думы. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в органах власти.
Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности "юриспруденция". Работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В период с 2010 по 2023 год последовательно занимал должности помощника губернатора, руководителя управления делами региона, вице-премьера, а затем первого заместителя председателя правительства - заместителя губернатора. После этого стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с августа 2024 г. являлся советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Работать в Самарской области Виталий Шабалатов стал в июне 2025 года. Он занял пост председателя правительства и курировал вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства, сферу ЖКХ. Также некоторое время был куратором Самары.
После отставки правительства в рамках административной реформы кандидатуру Виталия Шабалатова называли наиболее вероятной. Теперь остается лишь заручиться поддержкой парламента.
Сейчас правительство области возглавляет Михаил Смирнов. Он занимал должность с августа 2024 года.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???