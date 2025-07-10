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В правительстве Самарской области назначили нового вице-премьера

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ряд СМИ сообщает о назначении вице-премьером в правительстве Самарской области Виталия Шабалатова. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В 63-м регионе он будет отвечать за транспортное обслуживание и дорожное хозяйство. К исполнению обязанностей Виталий Шабалатов приступит 10 июля. 

Виталий Шабалатов ранее являлся первым заместителем председателя правительства Воронежской области. Этот пост он покинул в сентябре 2023 года, после чего стал советником директора Федеральной службы судебных приставов. С августа 2024 г. являлся советником губернатора Санкт-Петербурга Александра  Беглова.

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности "юриспруденция". До прихода в правительство Воронежской области в 2010 году Шабалатов работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В период с 2010 по 2018 год последовательно занимал должности помощника губернатора, руководителя управления делами региона, вице-премьера, а затем первого заместителя председателя правительства - заместителя губернатора.

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