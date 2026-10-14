В Самарской области обсудили перспективы сотрудничества с Республикой Узбекистан в сфере науки и высшего образования

В региональном центре "Мой бизнес" состоялась встреча врио министра науки и высшего образования Самарской области Сергея Урюпина с делегацией Республики Узбекистан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

Ключевой темой встречи стало развитие стратегического партнерства в научно-образовательной сфере. В рамках рабочей встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла в Российской Федерации и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева тема сотрудничества в научно-образовательной сфере также была затронута. Глава региона отметил, что вузы региона входят в ТОП российских рейтингов и в международные рейтинги и Самарская область очень привлекательна для желающих получить высшее, а также средне-специальное образование.

Врио министра науки и высшего образования региона в ходе встречи с г-ном Ботиржоном Асадовым подчеркнул: "В вузах нашего региона обучаются более 108 тысяч студентов. Мы видим растущий интерес со стороны абитуриентов из Республики Узбекистан — сегодня у нас обучается 864 гражданина вашей страны. Наша задача — не только обеспечить им качественное образование, но и создать все условия для реализации совместных научных проектов".

Взаимодействие самарских вузов (Самарский университет имени Королева, СамГМУ, СамГТУ и др.) с научными центрами Узбекистана ведется по широкому спектру направлений: от ядерной физики и инженерных наук до медицины и педагогики. Среди ключевых партнеров — Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, Ташкентская медицинская академия и Самаркандский государственный университет.

Стороны подтвердили готовность к расширению взаимодействия университетов. Успешным примером такой работы стал проект Самарского государственного технического университета "Школа инженера будущего", в рамках которого 100 учителей физики, математики и информатики из школ Узбекистана прошли повышение квалификации на базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.

"Активно развиваем отношения в сфере образования, в целом, в гуманитарной сфере. В Узбекистане созданы филиалы российских вузов, специалисты проходят практику, повышают квалификацию, действует соглашение о взаимном признании дипломов. Наша задача — создать необходимые условия, чтобы молодежь получала профессиональное образование и дальнейшее трудоустройство", — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ботиржон Асадов.

В рамках встречи состоялась беседа Посла со студентами самарских вузов — гражданами Узбекистана. Обсуждались практические вопросы признания документов об образовании, миграционного статуса и перспектив трудоустройства выпускников.