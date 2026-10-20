Депутаты Самарской областной думы прокомментировали сохранение расчета платы за вывоз ТКО по площади жилья

На оперативном совещании в понедельник, 19 октября, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что переход к начислению платы за обращение с твердыми коммунальными отходами по количеству проживающих в Самарской области не будет распространяться на многоквартирные дома. Решение было принято по итогам тщательного анализа возможных последствий для жителей региона.

Напомним, ранее изменение порядка расчета было поддержано для индивидуальных домов.

В отношении многоквартирного жилья правительство области отдельно оценивало целесообразность такого подхода. По словам губернатора, переход к расчету по числу проживающих в многоквартирных домах мог бы существенно увеличить нагрузку на многие категории жителей, в частности — на многодетные семьи.

Депутаты Самарской Губернской Думы поддержали решение губернатора, отметив его социальную направленность. "С позиции многодетных семей это более щадящая, гуманная, даже лояльная позиция, поскольку действительно для многодетных семей обратная форма расчета привела бы к значительному росту тарифа, и это было бы серьезной нагрузкой для них. Поэтому я считаю, что это справедливое решение", — прокомментировал решение депутат Самарской областной думы Константин Доладов.

С такой позицией согласен и Владимир Субботин. "Этот вопрос неоднократно обсуждался. Губернатор озвучил, что сбор с многоквартирных домов будет именно по площади, и это правильно. Мы говорим про поддержку, поэтому давайте все-таки поддерживать многодетные семьи", — подчеркнул парламентарий.

Еще два года назад тема обращения с твердыми коммунальными отходами в Самарской области была одной из самых острых. На контейнерных площадках был беспорядок, мусор не вывозился неделями, а на имя губернатора поступало рекордное количество жалоб от жителей. Сегодня ситуацию удалось не просто переломить, но и выстроить четкую, управляемую систему.

На данный момент в регионе обеспечивается вывоз более 99% суточного объема отходов. На линиях ежедневно работают 364 мусоровоза, в планах пополнение парка техники еще 22 единицами спецтранспорта.

Эффективность перестроенной два года назад системы подтверждается не только цифрами, но и визуальными изменениями во дворах. "Мы сами видим, как меняются контейнерные площадки: они благоустраиваются, завозятся новые контейнеры. Мы видим, какой автомобильный парк их обслуживает. Все это делается для того, чтобы не только многодетным семьям, которых у нас в Самарской области более 45 тысяч, но и в целом жителям региона было комфортнее", — резюмировал Константин Доладов.