Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил врип главы Ставропольского района Евгения Лаптева и провел с ним рабочую встречу по развитию района. Во встрече также принял участие Вячеслав Киреев, который ранее возглавлял Ставропольский район.

Глава региона отметил, что по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2025 год район занял третье место среди 37 муниципальных образований Самарской области. Вячеслав Федорищев отметил усилия Вячеслава Киреева по стабилизации ситуации в этом непростом районе. Вместе с тем, губернатор подчеркнул необходимость дальнейшего развития территории.

Губернатор сообщил о решении поддержать кандидатуру на должность врип главы Ставропольского района Евгения Лаптева на первом заседании Самарской областной Думы VIII созыва. Глава региона отметил его профессиональный опыт, активность и знание территории.

Евгений Лаптев имеет юридическое образование, ранее работал в прокуратуре, банковской сфере и бизнесе. С 2024 года возглавляет сельское поселение Приморский.