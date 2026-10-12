Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил врип главы Ставропольского района Евгения Лаптева и провел с ним рабочую встречу по развитию района. Во встрече также принял участие Вячеслав Киреев, который ранее возглавлял Ставропольский район.
Глава региона отметил, что по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2025 год район занял третье место среди 37 муниципальных образований Самарской области. Вячеслав Федорищев отметил усилия Вячеслава Киреева по стабилизации ситуации в этом непростом районе. Вместе с тем, губернатор подчеркнул необходимость дальнейшего развития территории.
Губернатор сообщил о решении поддержать кандидатуру на должность врип главы Ставропольского района Евгения Лаптева на первом заседании Самарской областной Думы VIII созыва. Глава региона отметил его профессиональный опыт, активность и знание территории.
Евгений Лаптев имеет юридическое образование, ранее работал в прокуратуре, банковской сфере и бизнесе. С 2024 года возглавляет сельское поселение Приморский.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???