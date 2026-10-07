В Самарской области объединят министерства туризма и культуры

В правительстве Самарской области продолжается реорганизация структуры. На расширенном заседании президиума оргкомитета "Самара 450" губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал объединение двух министерств.

Обновили структуру и главу правительства: в регионе переформатировали кабмин В Самарской области провели реорганизацию правительства и назначили его нового председателя. Инициировал изменения губернатор Вячеслав Федорищев для оптимизации работы органов власти и дальнейшей реализации программы развития региона. Рассказываем, что изменилось и как это будет работать.

"Мы усиливаем направление культуры и проведем реорганизацию: объединяем министерство культуры и министерство туризма. Новый блок возглавит Екатерина Матвеева, которая сейчас руководит министерством туризма", - написал глава региона в своем канале в MAX.

Ирина Калягина, возглавлявшая министерство культуры, покинет правительство. Губернатор предложил ей возглавить Общественную палату Самарской области.