Власти Самарской области представили прогноз социально-экономического развития региона и проект областного бюджета на ближайшие три года

В среду, 14 октября 2026 года, состоялось заседание правительства Самарского региона под председательством первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова. Был рассмотрен ряд социально значимых вопросов.

На заседании были представлены итоги социально-экономического развития Самарской области за восемь месяцев 2026 г. и ожидаемые итоги развития за 2026 г., а также прогноз социально-экономического развития региона на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 годов.

В докладе об итогах социально-экономического развития региона заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алина Искакова отметила, что в 2026 г. экономика региона развивается на фоне сохраняющихся внешних рисков, но при этом демонстрирует устойчивость: "Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за январь — июль составил 100,2% — это чуть выше общероссийского показателя".

Ключевой индикатор развития региона — объем валового регионального продукта, по оценке, составит 3,5 трлн руб. — на 267,3 млрд руб. больше, чем в 2025 году. В сопоставимых ценах рост сложится на уровне 100,2%.

В промышленности растет отгрузка продукции — за 8 месяцев она увеличилась на 8,6%, почти до 2 трлн рублей. По этому показателю наш регион на втором месте в ПФО. Но индекс промпроизводства пока ниже прошлогодних значений — 98,9%.

В отраслевом разрезе наблюдается выраженная дифференциация. Положительный вклад в экономический рост вносит строительная сфера. За 8 месяцев объем строительных работ увеличился на 13,3%, по итогам года ожидается рост показателя на 4,8%. Введено в эксплуатацию свыше 1 тыс. кв. м жилья, в целом за год планируется ввести почти 1,7 млн кв. м жилья.

В силу объективных причин снижается инвестиционная активность. По оценке, за 2026 г. в экономику региона будет вложено свыше 577 млрд руб. инвестиций, но в сопоставимых ценах показатель сложится ниже уровня 2025 года.

Показатели благосостояния (заработная плата и среднедушевые денежные доходы населения) демонстрируют положительную динамику, которая сохранится до конца 2026 года.

Прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2027–2029 гг. представлен в двух вариантах — базовом и консервативном, которые различаются степенью влияния внешних факторов.

Основой роста экономики региона в среднесрочной перспективе станут инвестиции в модернизацию традиционных и новых отраслей, расширение экспорта, развитие логистики, инфраструктуры, технологического предпринимательства и внедрение искусственного интеллекта, повышение производительности труда.

По базовому варианту прогноза в 2027 г. индекс физического объема валового регионального продукта составит 102,5%. В целом за прогнозный период ВРП достигнет 4,3 трлн руб. и в сопоставимых ценах увеличится на 9,1%, что выше общероссийских значений. По консервативному варианту прогноза темпы развития будут более сдержанными: прирост ВРП за три года в сопоставимых ценах составит 3,1%.

В прогнозном периоде основной вклад в экономический рост обеспечат обрабатывающие производства, в том числе развитие как действующих, так и новых компетенций, сельское хозяйство, строительство, отрасли транспорта и связи, торговля и др.

Председатель областного правительства призвал коллег активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регион: "Сейчас важно сосредоточиться на этом направлении и активно работать, мотивировать инвесторов".

Также на заседании облправительства рассмотрели вопрос о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области "Об областном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 годов".

Проект главного финансового документа региона представила заместитель председателя правительства — министр финансов Ольга Собещанская.

Главными приоритетами бюджетной политики на предстоящую трехлетку определены выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных целей и национальных проектов, а также развитие инфраструктуры и муниципальных образований. Значительная часть расходов приходится на поддержку семей с детьми, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

"Благодарю всех коллег за совместную работу над проектом бюджета Самарской области, его формирование шло непросто, но все отнеслись с пониманием. Это основной закон, по которому мы с вами будем жить в ближайшие три года", — подчеркнул Виталий Шабалатов.

При формировании расходов учтена ежегодная индексация с 1 января публично-нормативных обязательств и иных мер, подлежащих индексации в соответствии с региональным законодательством, — на 5%. С 1 сентября предусмотрена индексация стипендий для студентов государственных образовательных учреждений СПО на 4%. Выплаты, размер которых зависит от величины прожиточного минимума, с 1 января 2027 года увеличиваются на 6,8%. На 4% индексируются выплаты на питание детей из многодетных семей, семей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также учащихся 1–4 классов. Приоритетом остается завершение строительства начатых объектов и недопущение снижения расходов на оплату труда работников бюджетной сферы и меры социальной поддержки.

Отдельное внимание — оплате труда работников бюджетной сферы. На федеральном уровне сохраняется задача о повышении заработной платы "указных" категорий, а также принято решение об увеличении МРОТ до 28 935 рублей. С учетом этого в регионе решено дополнительно с 1 октября проиндексировать зарплату всех бюджетников на 4%.

При подготовке законопроекта проведена работа по структурированию государственных программ: они сконцентрированы и синхронизированы с национальными целями и стратегическими приоритетами развития Самарской области. Ключевые задачи — оптимизация системы действующих госпрограмм, повышение управляемости процессов, усиление ответственности исполнительных органов власти, а также повышение эффективности стратегического планирования. Вместо 47 государственных программ теперь действует 21, а число ответственных исполнителей сокращено до 20.

Основные направления расходов охватывают поддержку здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, транспортной системы и муниципальных образований. Отдельный блок — меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей: прямые выплаты, жилищные и медицинские меры, транспортные льготы, поддержка детей. Предусмотрена реализация 11 национальных проектов по всем ключевым целям развития.

Мероприятия по мобилизации доходов и повышению эффективности расходов отражены в плане по оздоровлению государственных финансов. Бюджет устойчив, сбалансирован, а государственный долг находится на безопасном уровне.

"Бюджет 2027–2029 гг. учитывает все федеральные и региональные приоритеты, формируя финансовую основу для реализации национальных целей, поставленных президентом РФ, и исполнения поручений губернатора", — отметила Ольга Собещанская.

Члены правительства региона поддержали представленный проект. В четверг главный финансовый документ региона будет внесен в Самарскую Губернскую Думу.

Председатель Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева отметила, что в областном парламенте все готово для рассмотрения главного финансового документа региона: "В парламенте готов график прохождения проекта бюджета. Завтра мы ждем его внесение в Думу. Первое чтение запланировано на 10 ноября. В окончательном чтении мы планируем принять закон об областном бюджете до 30 ноября. Эта большая работа будет проходить с участием министерств областного правительства и всех заинтересованных ведомств".