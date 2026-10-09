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Министром строительства Самарской области станет Алексей Тихомиров

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал распоряжения, касающиеся кадровых изменений в правительстве региона и оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти региона. Принятые решения должны повысить эффективность управления, концентрацию ресурсов на приоритетных экономических направлениях и совершенствование системы социальной поддержки населения.

Фото: Юлия Зиганшина

Зампредседателя правительства Самарской области Алексей Тихомиров будет курировать блок строительства, градостроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. С 13 октября он будет назначен на должность заместителя председателя правительства - министра строительства Самарской области.

Напомним, о готовящемся назначении Алексея Тихомирова зампредом правительства стало известно 14 сентября. Ранее он занимал пост заместителя директора департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя РФ.

До этого с января 2025 г. министерство строительства Самарской области возглавлял Александр Фомин. Официально о его отставке не сообщалось.

На должность первого заместителя губернатора Самарской области - руководителя администрации губернатора Самарской области назначен Антон Емельяненко, в должностях заместителей губернатора Самарской области утверждены Никита Зубко и Владимир Кий.

На должность зампредседателя правительства Самарской области с 9 октября назначена Юлия Ершова. В сферу ее ответственности войдут вопросы формирования и реализации концепции инвестиционного развития региона, а также повышение инвестиционной привлекательности Самарской области на международном и межрегиональном уровне.

Утверждены в должностях министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, министр по региональной безопасности Самарской области Александр Шарков. Сергей Володченков назначен на должность министра внутренней политики региона.

Распоряжением губернатора Самарской области министерство труда, занятости и миграционной политики вошло в состав министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство науки и высшего образования было включено в состав министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Объединены министерство культуры Самарской области и министерство туризма региона. На должность министра культуры Самарской области назначена Екатерина Матвеева. Пока идет процесс объединения министерств, исполнять обязанности министра туризма будет Аксана Чтецова. 

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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