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Облправительство Власть и политика

Минэкономразвития Самарской области возглавит Анастасия Рыбакова

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев подписал указ о новых назначениях на руководящие должности в правительстве Самарской области.

Павел Финк продолжит работу в качестве освобожденного заместителя председателя Правительства региона. Он будет курировать экономический блок, реализацию национальных проектов, обеспечивать межведомственное взаимодействие.

"Его опыт и компетенции будут сосредоточены на координации экономической политики, обеспечении согласованной межведомственной работы и достижении ключевых показателей социально-экономического развития региона, в том числе в рамках реализации нацпроектов на территории Самарской области", - отметил губернатор.

Напомним, в Самарской области в 2026 г. реализуются 12 нацпроектов, в составе которых - 44 региональных. На эти цели предусмотрено 29,3 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

В 2027 году на реализацию национальных проектов в регионе предусмотрено 35,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство 209 общественных пространств, строительство и капитальный ремонт 68 объектов социальной инфраструктуры.

На должность министра экономического развития и инвестиций Самарской области назначена Анастасия Рыбакова. В региональном ведомстве она работает уже шесть лет, а с марта текущего года занимала пост заместителя министра - руководителя департамента международного и межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей.

"Рассчитываю, что профессиональный опыт Анастасии Рыбаковой позволит обеспечить преемственность в работе министерства и придать дополнительную динамику решению стоящих перед ним задач", - отметил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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