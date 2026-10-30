В Клубе экономистов Самарского университета им. Королева обсудили ключевые направления социально-экономического развития Самарской области

В четверг, 29 октября, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк выступил с докладом на заседании Клуба экономистов Самарского университета им. Королева. Участниками встречи стали преподаватели, аспиранты и студенты вуза. Темой обсуждения стали ключевые направления социально-экономического развития региона до 2029 года.
Представляя аудитории Павла Финка, Габибулла Хасаев, научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета им. Королева, подчеркнул большое влияние возглавляемого им органа власти на развитие региона.
"Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области не только формирует социально-экономическую политику в нашем регионе, но и разрабатывает механизмы реализации этой политики. Это Министерство, которое формулирует и защищает интересы Самарской области во всех федеральных министерствах и ведомствах", — отметил профессор Хасаев.
Приветствуя участников встречи, Павел Финк отметил, что правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым уделяет особое внимание устойчивому развитию экономики, поддержке инвестиций и повышению качества жизни населения.
Как рассказал глава регионального минэкономразвития, объем валового регионального продукта Самарской области в 2026 году составит 3,5 трлн рублей, что на 267,3 млрд рублей больше уровня 2025 года. В сопоставимых ценах рост ожидается на уровне 100,2%. Экономика региона развивается в условиях глобальных внешних рисков, но сохраняет устойчивость.
Инвестиционная активность сдерживается высокой стоимостью кредитов, высоким уровнем цен на инвестиционные товары. При этом регион сохраняет статус инвестиционно привлекательного: в портфеле более 300 инвестпроектов общим объемом 1,4 трлн рублей. С начала года за счет внебюджетных источников реализовано 17 проектов, до конца года планируется завершить еще порядка 10.
По словам Павла Финка, малый бизнес демонстрирует устойчивый рост: количество субъектов МСП увеличилось на 3,1% — до 140,2 тыс. единиц, самозанятых — на 13,1%, до 401,2 тыс. человек. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона от предпринимательской деятельности выросли на 14,3% и превысили 23 млрд рублей. По основным показателям развития МСП Самарская область входит в десятку регионов-лидеров России и тройку лидеров ПФО.
"Экономика региона развивается в условиях внешних рисков, но сохраняет устойчивость. Главным результатом нашей работы должно стать повышение уровня жизни населения. Мы прогнозируем постепенное наращивание темпов экономического развития и рост благосостояния граждан", — отметил Павел Финк.
По базовому варианту прогноза ВРП к 2029 году достигнет 4,3 трлн рублей и в сопоставимых ценах за весь период увеличится на 9,1%. В экономику региона в ближайшие три года будет вложено более 2,1 трлн рублей. Драйверами роста станут отрасли обрабатывающего сектора — автомобилестроение, химия, металлургия, производство электрооборудования, машин и оборудования, пищевых продуктов, авиационно-космический комплекс, а также новые направления: станкостроение и робототехника, биоэкономика, фармацевтика, производство беспилотных авиационных систем, туризм.
Важнейшими задачами останутся всесторонняя поддержка инвесторов и развитие преференциальных территорий — ОЭЗ "Тольятти", индустриальных и логистических парков, ТОР "Тольятти" и "Чапаевск", технопарка "Жигулевская долина". Также в планах Правительства региона — создание новых инвестиционных площадок.
Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев поблагодарил Павла Финка за то, что он нашел возможность приехать в университет и выступить перед членами Клуба экономистов, а также перед аспирантами и студентами на такую важную тему, как социально-экономическое развитие региона.
"В Самарском университете им. Королева активно развиваются такие направления, как технологическое предпринимательство, социальное предпринимательство. Есть студенты, которые делают свои стартап-проекты, и мы стараемся сформировать воронку предпринимательских идей, стартапов. Было бы замечательно организовать цикл встреч, выступлений специалистов Минэкономразвития перед студентами по этой тематике на площадке Клуба экономистов", — предложил Владимир Богатырев.
Павел Финк поддержал предложение. Министр также ответил на вопросы студентов, отметив важность прикладных навыков — работы с данными, оценки эффективности, моделирования сценариев и системного мышления — для будущих экономистов.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???