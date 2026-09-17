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Региональные власти передадут в дар Белгородской области 66 дизельных генераторов на 51 млн рублей

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области в лице регионального министерства энергетики и ЖКХ подготовило проект постановления, связанный с "отчуждением имущества из собственности региона в собственность Белгородской области". Речь идет о десятках дизельных генераторов, которые позволят белгородцам пережить очередной отопительный сезон без негативных последствий.

В постановлении сообщается о 66 дизельных генераторах общей стоимостью 51,4 млн рублей. С Белгородской областью заключат договор пожертвования. Контроль за выполнением постановления возложен на минэнерго Самарской области.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан в связи с несколькими обращениями губернатора Белгородской области о безвозмездной передаче резервных источников снабжения электроэнергией в собственность региона, пострадавшего от действий ВСУ.

"В 2025 году на основании обращения губернатора Белгородской области о сложившейся критической ситуации с осуществлением бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения в отопительном периоде 2025–2026 годов (в результате массированных обстрелов территории Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины в сентябре–октябре 2025 года и выходом из строя основных питающих центры энергосистем региона) правительством Самарской области было принято решение о выделении министерству 51,4 млн рублей за счет средств резервного фонда на приобретение 66 дизельных генераторов, которые 30 декабря 2025 были переданы ГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области" на 6 месяцев", - сообщается в пояснительной записке.

Дополнительным соглашением срок безвозмездного пользования генераторами был продлен по 31 декабря 2026 года.

"Учитывая повторное обращение губернатора Белгородской области, <...> проектом постановления предлагается передать <...> 66 дизельных генераторов в собственность Белгородской области", - сказано в документации в законопроекту. 

Гид потребителя

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