Региональные власти передадут в дар Белгородской области 66 дизельных генераторов на 51 млн рублей

Правительство Самарской области в лице регионального министерства энергетики и ЖКХ подготовило проект постановления, связанный с "отчуждением имущества из собственности региона в собственность Белгородской области". Речь идет о десятках дизельных генераторов, которые позволят белгородцам пережить очередной отопительный сезон без негативных последствий.
В постановлении сообщается о 66 дизельных генераторах общей стоимостью 51,4 млн рублей. С Белгородской областью заключат договор пожертвования. Контроль за выполнением постановления возложен на минэнерго Самарской области.
В пояснительной записке отмечается, что проект разработан в связи с несколькими обращениями губернатора Белгородской области о безвозмездной передаче резервных источников снабжения электроэнергией в собственность региона, пострадавшего от действий ВСУ.
"В 2025 году на основании обращения губернатора Белгородской области о сложившейся критической ситуации с осуществлением бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения в отопительном периоде 2025–2026 годов (в результате массированных обстрелов территории Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины в сентябре–октябре 2025 года и выходом из строя основных питающих центры энергосистем региона) правительством Самарской области было принято решение о выделении министерству 51,4 млн рублей за счет средств резервного фонда на приобретение 66 дизельных генераторов, которые 30 декабря 2025 были переданы ГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области" на 6 месяцев", - сообщается в пояснительной записке.
Дополнительным соглашением срок безвозмездного пользования генераторами был продлен по 31 декабря 2026 года.
"Учитывая повторное обращение губернатора Белгородской области, <...> проектом постановления предлагается передать <...> 66 дизельных генераторов в собственность Белгородской области", - сказано в документации в законопроекту.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???