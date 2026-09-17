Промышленному районному суду Самары найдут нового председателя

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила конкурс на должность председателя Промышленного районного суда Самары. Документы от претендентов будут приниматься до 16 октября.
У Татьяны Керосировой, возглавляющей Промышленный районный суд с 2015 г., в марте 2027 г. истекут полномочия. В 2025 г. она участвовала в конкурсе на должность председателя областного суда, но не смогла получить рекомендацию ВККС.
В прошлом году Керосирова рассматривала скандальное уголовное дело мигрантов, напавших на прохожих и на попытавшегося их остановить депутата Госдумы Михаила Матвеева. Она оправдала одного из фигурантов полностью, двух других - по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. В итоге двое из них были признаны виновными в причинении вреда здоровью, однако были освобождены от наказания в связи с отбытием его в СИЗО и истечением сроков давности.
Такое решение вызвало общественный резонанс, и Керосировой пришлось обращаться в СУ СК РФ по Самарской области с заявлением о проверке в отношении лиц, размещающих комментарии в интернете, которые порочат честь и достоинство судьи.
Приговор заинтересовал главу СК РФ Александра Бастрыкина, который поручил подготовить обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.