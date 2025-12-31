Судья из Самары обратилась в СК о защите чести и достоинства после приговора по делу Михаила Матвеева

Председатель суда Промышленного района Самары Татьяна Керосирова обратилась в СУ СК РФ по Самарской области с заявлением о проверке в отношении лиц, размещающих комментарии в Интернете, которые порочат честь и достоинство судьи. Также комментарии содержат угрозы в адрес судьи при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщается на сайте суда.

Нелицеприятные комментарии появились после оглашения приговора по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Суд оправдал одного из фигурантов полностью, двух других — по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. Одному из них назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев колонии-поселения, другому — 10 месяцев исправительных работ.

Суд освободил их от наказания в связи с отбытием его в СИЗО и истечением сроков давности, выпустив на свободу в зале заседаний.