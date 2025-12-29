16+
Суды Происшествия

Суд вынес решение по делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Суд Промышленного района Самары огласил приговор мигрантам, напавшим на депутата Михаила Матвеева. Об этом сообщил сам политик в соцсетях.

Фото: телеграм-канал Михаила Матвеева

Как отметил народный избранник, Мурод Мусуров оправдан, "Арматур Б." (несовершеннолетний подсудимый, чье имя политик изменил. - Прим. Волга Ньюс) по п. "в" ч.2 ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью) получил 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. "Арматур" освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, а по ст. п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"), а также ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") оправдан.

Третий обвиняемый, Некруз Бохиров — по п. З ч.2 ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") получил 2 года 10 месяцев в колонии поселении, ему зачтено время содержания под стражей и он освобожден по отбытию наказания из зала суда. По ст. 30-105 ("Покушение на убийство") и 213 ("Хулиганство") он оправдан.

Гражданские иски также удовлетворены частично. С "Арматура" в пользу Матвеева взыскано 50 тыс. рублей, с Бохирова в пользу второго пострадавшего, Дятленко — 85 тысяч. Михаил Матвеев уже сообщил, что приговор будет обжалован. Судя по публикации, политик считает наказание слишком мягким.

Ранее сообщалось, что вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

