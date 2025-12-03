16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутат Михаил Матвеев рассказал, что пожертвует РПЦ компенсацию от напавших на него Приговор экс-министру строительства Николаю Плаксину могут пересмотреть 11 декабря Возобновлено судебное следствие о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева В Самаре осудили бывшую заведующую детсадом 357 Татьяну Андрюшину В Самаре судебного пристава приговорили за злоупотребление полномочиями

Суды Происшествия

Депутат Михаил Матвеев рассказал, что пожертвует РПЦ компенсацию от напавших на него

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, как хочет распорядиться средствами, которые может взыскать через суд с напавших на него и его водителя. Деньги должны получить храмы.

Ранее сообщалось, что вечером 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

По факту происшествия возбудили дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью — покушение на убийство. Обвиняемому Некрузу Бохирову вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), п. "б, д, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений"). Мурод Мусуров обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Несовершеннолетнему обвиняемому инкриминируют п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"), а также ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сам Михаил Матвеев 28 ноября написал в своем телеграм-канале, что выступил в прениях.

"События происходили летом прошлого года в Самаре, когда я с водителем вмешался в избиение тремя мигрантами прохожего (в ходе задержания преступников водителю сломали ключицу, мне пробили голову).

Обвинение запросило для Некруза Бохирова 11 с половиной лет строгого режима, для Мурода Мусорова — девять с половиной лет строгого режима и для Арматура Б. — шесть с половиной лет колонии. Адвокаты обвиняемых попросили их оправдать, либо переквалифицировать обвинения в менее тяжкие (побои и т. п.)", — комментировал Михаил Матвеев.

Он рассказал также, что в своем выступлении отметил роль каждого обвиняемого, вытекающую из материалов дела, и попросил суд установить следующие сроки лишения свободы: Бахирову — 15 лет, Арматуру Б. — 10 лет, Мусурову — четыре года.

В суде Промышленного района Самары уточнили, что потерпевший Михаил Матвеев подал иск о взыскании с обвиняемых по делу компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненного преступлением. Для разрешения вопроса о признании Михаила Матвеева гражданским истцом и выяснения позиции сторон по гражданскому иску суд вынужден возобновить судебное следствие.

3 декабря Михаил Матвеев уточнил в своем телеграм-канале, как планирует распорядиться средствами, если их взыщет суд. "Все средства, которые присудит суд обвиняемым мигрантам в качестве компенсации мне вреда, будут мной пожертвованы Русской православной церкви. А именно — на восстановление уникального деревянного храма Архистратига Михаила в селе Павловка Самарской области, а также храму Силуана Афонского в Самаре", — уточнил парламентарий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4