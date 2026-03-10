Прокуратура обжалует оправдание экс-чиновницы Росимущества Алии Ишмуратовой

Самарский областной суд рассмотрит жалобу на оправдательный приговор бывшего замруководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Алии Ишмуратовой и юриста Анастасии Лещенко.
Алию Ишмуратову обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, а Анастасию Лещенко - в соучастии.
Согласно картотекам судов, апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт подала прокуратура. Рассматривать жалобу начинают на этой неделе.
Напомним, что по версии следствия, Ишмуратова подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу - предоставление в собственность без торгов по льготной цене (2,5% кадастровой стоимости). По данным СУ СКР по Самарской области, это повлекло снижение цены более чем на 180 млн рублей. Сообщалось, что в связи с выявленными нарушениями при проведении правовой экспертизы госрегистрацию перехода права собственности приостановили.
Ранее в СМИ сообщалось, что Ишмуратова, предположительно, в мае 2023 г. утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий".
Интересно, что перед арестом чиновница успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя - Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" получил участок площадью более 10 гектаров. Позже силовики задержали и Кинжабаева.
Как стало известно, Анастасия Лещенко (второй фигурант дела Ишмуратовой) была юристом и представляла интересы получавшего земли "Волгабурмаша".
В судебном заседании 6 ноября допросили свидетелей по делу. Судя по вопросам гособвинения и стороны защиты, основная дискуссия идет вокруг возможности предприятий получить землю, используя льготу.
Так, со слов Лещенко, на одном из участков, о которых идет речь, находится определенный гражданский объект. А остальные участки, по ее словам, могут быть выкуплены по льготе.
В итоге 25 декабря 2025 года судья Иван Бедняков огласил оправдательный приговор Ишмуратовой и Лещенко в связи с отсутствием состава преступления.
