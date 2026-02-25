Самарский облсуд отменил приговор по делу о "честной взятке" в ФНС

20 февраля завершилось апелляционное рассмотрение жалоб на приговор юристу Андрею Осипову, задержанному ФСБ по подозрению в многомиллионной взятке налоговикам. Апелляционная коллегия отменила приговор, вынесенный в апреле прошлого года в Железнодорожном райсуде.

Напомним, Осипов представлял интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1". Силовики "взяли" его во время спецоперации у парковки возле ТЦ "ГудОК" в Самаре. Как сообщала тогда пресс-служба УФСБ по Самарской области, "мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России".

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, а Осипов подпал под обвинения в мошенничестве.

Далее он пошел на сотрудничество со следствием и написал явку с повинной, где указал, что в еще одном случае получил от той же фирмы 12 млн руб. для передачи в ФНС. Деньги, по его словам, предназначались для снижения официальной суммы налогов. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество" — наказание по ней может быть меньше, чем за посредничество во взяточничестве.

Однако Осипов в суде пытался доказать, что он не мошенник, а "честный коррупционер" и давал в ФНС взятку через знакомого Александра Василенко за снижение налогов с 83 млн до 15 млн рублей. Впоследствии недоимку планировалось обнулить через арбитражный суд.

Потерпевшие же заявляли, что деньги якобы давались Осипову на уплату налогов. И после истории с 12 млн сумма недоимки действительно снизилась по тому сценарию, который проговаривался Осиповым. Он считал, что этот факт служит доказательством передачи им денег по назначению. Но сотрудники налоговой отрицают, что получали или брали взятки.

В итоге Осипова приговорили к шести годам колонии за мошенничество и покушение на мошенничество, а предположительно помогавшего ему главу фирмы Сергея Пичугина — к четырем годам за покушение на мошенничество.

Решение суда было обжаловано всеми сторонами.

"Потерпевшие рассказали суду невероятную историю о том, как они достали по 6 миллионов рублей личных денежных средств и дали их юристу Осипову, чтобы он пошёл и заплатил налог за их фирму "ТСГ-1", — комментирует защитник Осипова адвокат Андрей Карномазов. — Без расписок, без доверенностей. Спрашивается, зачем, если в кассе, по словам главного бухгалтера, было достаточно средств на банковском счету, а сама она и директор были даже не в курсе такой благотворительной инициативы".

"Если лицо добровольно признается в участии в даче взятки, то оно освобождается от уголовной ответственности, — отмечает другой защитник осужденного Дмитрий Курмаев. — И мы настаивали на оправдании своего подзащитного".

В областном суде прислушались к доводам защиты. Апелляционная коллегия под председательством Юлии Гадельшиной отменила приговор суда первой инстанции и вернула уголовное дело городскому прокурору.