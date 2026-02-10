"Стреляли или били?": в Самаре начался громкий процесс о конфликте у бара

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Парвиза Бердибекова. Его обвиняют в нападении с оружием на посетителя бара "Руки вверх".
Напомним, все произошло 22 июня 2025 года. Как описывали в соцсетях, примерно в 5:30 "группа ценных специалистов" накинулась на мужчину. Сначала якобы ссора случилась в заведении. Потом казалось, что конфликт исчерпан, но когда будущий потерпевший вышел на улицу, на него накинулись со спины группой. По опубликованной версии, один из этой группы выстрелил в висок потерпевшему. Оппоненты же бросились в черный Infiniti без номеров и скрылись.
"22 июня сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на вызов от работников бара, расположенного на Волжском проспекте. Полицейские провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, различные предметы и следы. Кроме того, оперуполномоченные на месте происшествия опросили очевидцев", — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, разыскиваемый Infiniti нашли тем же утром в Измайловском переулке. Машину поместили на штрафстоянку. Полицейские установили личности и опросили участников конфликта. Дальше расследованием занялся Следственный комитет.
В пабликах разошлась версия, что основной обвиняемый пытается доказать, что не стрелял в мужчину, а только бил рукояткой пистолета. Хотя на опубликованных снимках видны явные травмы от выстрела.
В итоге в суд дело направили по обвинению Бердибекова по статьям "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213 УК РФ), "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, п. и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Соответствующая информация отображена на сайте суда. Согласно картотеке, процесс начала судья Анна Грицык 6 февраля. Следующее заседание должно состояться 20 февраля.
