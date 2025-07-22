Обвиняемый в покушении на убийство у бара "Руки вверх" пытался оспорить арест

Во вторник, 22 июля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу на решение о заключении под стражу П. М. Бердибекова, подозреваемого в покушении на убийство.

Бердибеков является участником инцидента, произошедшего 22 июня около бара "Руки Вверх" на Волжском проспекте, 19 в Самаре. Напомним, как описывали в соцсетях, примерно в 5:30 "группа ценных специалистов" накинулась на мужчину. По опубликованной версии, один из этой группы подкрался со спины и выстрелил в висок потерпевшему. Оппоненты же бросились в черный Infiniti без номеров и скрылись. Разыскиваемый Infiniti нашли тем же утром в Измайловском переулке. По версии следствия, стрелял в потерпевшего именно Бердибеков.

28 июня Ленинский районный суд Самары отправил подозреваемого под стражу по 22 августа. Защитник обвиняемого просил отменить постановление суда первой инстанции, но областной суд не увидел оснований для отмены ареста.