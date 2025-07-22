Обвиняемый в покушении на убийство у бара "Руки вверх" пытался оспорить арест

Во вторник, 22 июля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу на решение о заключении под стражу П. М. Бердибекова, подозреваемого в покушении на убийство.
Бердибеков является участником инцидента, произошедшего 22 июня около бара "Руки Вверх" на Волжском проспекте, 19 в Самаре. Напомним, как описывали в соцсетях, примерно в 5:30 "группа ценных специалистов" накинулась на мужчину. По опубликованной версии, один из этой группы подкрался со спины и выстрелил в висок потерпевшему. Оппоненты же бросились в черный Infiniti без номеров и скрылись. Разыскиваемый Infiniti нашли тем же утром в Измайловском переулке. По версии следствия, стрелял в потерпевшего именно Бердибеков.
28 июня Ленинский районный суд Самары отправил подозреваемого под стражу по 22 августа. Защитник обвиняемого просил отменить постановление суда первой инстанции, но областной суд не увидел оснований для отмены ареста.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы