"Пуля в висок": в Самаре разбираются в конфликте у бара

Самарские полицейские выясняют обстоятельства стрельбы у местного заведения "Руки вверх".

Все произошло 22 июня. Как описывали в соцсетях, примерно в 5:30 утра "группа ценных специалистов" накинулась на мужчину. Дальше, по опубликованной версии, один из этой группы подкрался со спины и выстрелил в висок потерпевшему. А оппоненты бросились в черный Infiniti без номеров и скрылись.

"22 июня сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на вызов от работников бара, расположенного на Волжском проспекте. Полицейские провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, различные предметы и следы. Кроме того, оперуполномоченные на месте происшествия опросили очевидцев. Из медицинского учреждения изъяты документы и одежда пострадавшего", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как говорят в полиции, разыскиваемый Infiniti нашли тем же утром в Измайловском переулке. Машину поместили на штрафстоянку. Полицейские уже установили личности и опросили участников конфликта. Сейчас разбирательство продолжается.

По неофициальным данным, участвовали в перепалке с потерпевшим пять-шесть человек. Как говорят, начался конфликт в баре. Потом, казалось, что все спокойно разошлись за столики. Но через некоторое время конфликт продолжился на улице. Также неофициально сообщают, что потерпевший и тот, кто, предположительно, стрелял, были ранее судимы: первый — за умышленное причинение вреда здоровью, второй — за незаконное хранение оружия или боеприпасов.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники отдела полиции Ленинского района Самары.