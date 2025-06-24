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Преступления Происшествия

"Пуля в висок": в Самаре разбираются в конфликте у бара

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские выясняют обстоятельства стрельбы у местного заведения "Руки вверх".

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Все произошло 22 июня. Как описывали в соцсетях, примерно в 5:30 утра "группа ценных специалистов" накинулась на мужчину. Дальше, по опубликованной версии, один из этой группы подкрался со спины и выстрелил в висок потерпевшему. А оппоненты бросились в черный Infiniti без номеров и скрылись.

"22 июня сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на вызов от работников бара, расположенного на Волжском проспекте. Полицейские провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, различные предметы и следы. Кроме того, оперуполномоченные на месте происшествия опросили очевидцев. Из медицинского учреждения изъяты документы и одежда пострадавшего", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как говорят в полиции, разыскиваемый Infiniti нашли тем же утром в Измайловском переулке. Машину поместили на штрафстоянку. Полицейские уже установили личности и опросили участников конфликта. Сейчас разбирательство продолжается.

По неофициальным данным, участвовали в перепалке с потерпевшим пять-шесть человек. Как говорят, начался конфликт в баре. Потом, казалось, что все спокойно разошлись за столики. Но через некоторое время конфликт продолжился на улице. Также неофициально сообщают, что потерпевший и тот, кто, предположительно, стрелял, были ранее судимы: первый — за умышленное причинение вреда здоровью, второй — за незаконное хранение оружия или боеприпасов.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). 

Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники отдела полиции Ленинского района Самары. 

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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