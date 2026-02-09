Прокуратура обжалует УДО Дмитрия Сазонова

Самарский областной суд должен рассмотреть представление прокуратуры на решение Куйбышевского районного суда об условно-досрочном освобождении Дмитрия Сазонова. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

Как уточнили в пресс-службе облсуда, сейчас подано представление прокуратуры. В ближайшее время все необходимые материалы должны поступить в областной суд. Тогда апелляционная инстанция вынесет свое решение.

Напомним, ранее стало известно о том, что Дмитрий Сазонов смог добиться решения об УДО.

Дмитрий Сазонов - сын председателя губернской думы Виктора Сазонова, скончавшегося в 2018 году. Сазонов-младший работал замначальника управления Росгвардии по Самарской области. Его задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова. Сообщалось, что тот работал с ОПГ "Законовские". Орлов рассказывал в ФСБ, что несколько лет носил Сазонову взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова. Сазонов вины в связях с ОПГ не признал. Расследование продолжалось, и в деле появился второй эпизод. Он касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил Сазонову 12 лет колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишил звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские". В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. Срок снизили до девяти с половиной лет, а штраф - до 22,6 млн рублей. Также сняли арест с имущества жены Сазонова.

Позже Верховный Суд отменил определение кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в кассацию. 14 февраля 2022 г. один из эпизодов обвинения переквалифицировали со взятки на мошенничество и по совокупности окончательно назначили Дмитрию Сазонову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 211,75 млн руб., с лишением на семь лет права занимать определенные должности. Также его лишили звания "полковник полиции". Летом 2024 г. года через Верховный суд Башкирии Дмитрий Сазонов добился замены наказания на принудительные работы.