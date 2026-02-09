16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура обжалует УДО Дмитрия Сазонова Дмитрий Сазонов добился УДО по делу о взятках от ОПГ "Законовские" Экс-руководитель департамента градостроительства Самары Чернов не смог оспорить свой приговор В Самаре перед судом предстанет иностранец, угрожавший пистолетом оппоненту Экс-министр Плаксин оспаривает экспертизу по своему делу в суде

Суды Происшествия

Прокуратура обжалует УДО Дмитрия Сазонова

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 546
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд должен рассмотреть представление прокуратуры на решение Куйбышевского районного суда об условно-досрочном освобождении Дмитрия Сазонова. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

Фото: Архив «ВН»

Как уточнили в пресс-службе облсуда, сейчас подано представление прокуратуры. В ближайшее время все необходимые материалы должны поступить в областной суд. Тогда апелляционная инстанция вынесет свое решение. 

Напомним, ранее стало известно о том, что Дмитрий Сазонов смог добиться решения об УДО.

Дмитрий Сазонов - сын председателя губернской думы Виктора Сазонова, скончавшегося в 2018 году. Сазонов-младший работал замначальника управления Росгвардии по Самарской области. Его задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова. Сообщалось, что тот работал с ОПГ "Законовские". Орлов рассказывал в ФСБ, что несколько лет носил Сазонову взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова. Сазонов вины в связях с ОПГ не признал. Расследование продолжалось, и в деле появился второй эпизод. Он касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах. 

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил Сазонову 12 лет колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишил звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские". В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. Срок снизили до девяти с половиной лет, а штраф - до 22,6 млн рублей. Также сняли арест с имущества жены Сазонова.

Позже Верховный Суд отменил определение кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в кассацию. 14 февраля 2022 г. один из эпизодов обвинения переквалифицировали со взятки на мошенничество и по совокупности окончательно назначили Дмитрию Сазонову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 211,75 млн руб., с лишением на семь лет права занимать определенные должности. Также его лишили звания "полковник полиции". Летом 2024 г. года через Верховный суд Башкирии Дмитрий Сазонов добился замены наказания на принудительные работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1