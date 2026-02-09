49 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и за три дня, 6–8 февраля, остановили 49 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

При этом четверо из нарушителей сели за руль в состоянии опьянения повторно. Всего же автоинспекторы выявили более 1300 различных нарушений ПДД. Так, 29 человек сели за руль, не имея водительских прав; 12 — выехали на встречную полосу так, где это запрещено; 37 автомобилистов неправильно перевозили детей.