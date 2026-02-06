Прокуратура начала проверку из-за конфликта в самарской школе №87

В Самаре прокуратура начала проверку из-за конфликта школьников.

Ранее в соцсетях появилась информация об инциденте в раздевалке спортзала школы №87. Надзорное ведомство начало проверку в связи с этим. Прокуратура изучит работу администрации школы и деятельность системы профилактики. Особое внимание уделят вопросам организации работы по предупреждению и разрешению конфликтов среди учащихся.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, днем ранее в отдел полиции по Советскому району поступили заявления от родителей несовершеннолетних. Полицейские также ведут проверку.