Руководительницу недобросовестной турбазы из Самарской области отправили под домашний арест

В Ставропольском районе Самарской области оставили под домашним арестом К., подозреваемую по делу о недобросовестной турбазе. Об этом сообщает Самарский областной суд.

Напомним, в январе в соцсетях появилось сообщение о том, что несколько семей купили на новогодние праздники путевки на турбазу в с. Ташла Ставропольского района. Вот только, как обнаружилось, условия в помещениях были антисанитарными. В домах не было отопления и водоснабжения, а позже отключилось электричество. Постояльцы вынужденно покинули комплекс, но денег им не вернули.

Изначально сообщалось, что в связи со случившимся возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Теперь же появилась информация о том, что подозреваемой К. вменяют в вину еще и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Следствие просило отправить женщину под стражу, но суд Ставропольского района назначил ей домашний арест с ограничениями.

Речь идет о турбазе "Хуторок Озерный", которую развивала предпринимательница из Тольятти Ольга Кулаксыз около реки Ташла. Ее бизнес и ранее сопровождался конфликтами. Так, она скупала дачные участки и строила на них объекты для отдыха, причиняя неудобства дачникам. Дело дошло до поджогов дачных строений и уголовных дел. За организацию поджогов Кулаксыз дали два года условно. В то же время, несмотря на решения судов о запретах и штрафах, бизнесвумен продолжала расширять свои владения, скупив более половины территории СНТ, и не ограничивала себя в ее использовании.