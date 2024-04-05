В арбитраже рассмотрят иск о сносе части турбазы "Хуторок Озерный"

Арбитражный суд Самарской области возбудил производство по иску администрации Ставропольского района о сносе части скандальной турбазы "Хуторок Озерный" в с. Ташла.

Администрация района просит возложить обязанность на собственника земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:12221/2 в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в силу снести строения, расположенные в границах этого участка. Эти два двухэтажных объекта, сваи, баня и купель расположены в границах СНТ "Красное поле" села Ташла и были возведены ООО "Хуторок" для сдачи в аренду посетителям.

Собственником участка на данный момент является тольяттинская предпринимательница Наталья Якордина.

Активность районных властей вызвана жалобами дачников, которые не первый год ведут борьбу за доступ к береговой линии запруды на реке Ташла и за надлежащее санитарное состояние территории своего СНТ "Красное поле".

Напомним, предпринимательница из Тольятти Ольга Кулаксыз развернула на акватории Ташлы и близлежащих землях базу отдыха. Она скупала дачные участки и строила на них объекты для отдыха, причиняя аборигенам различные неудобства. Граждане не намерены были терпеть, а Кулаксыз всячески сопротивлялась их активности. Дело дошло до поджогов дачных строений и уголовных дел, в том числе о краже электроподстанции. За организацию поджогов Кулаксыз дали два года условно.

В то же время, несмотря на решения судов о запретах и штрафах, бизнесвумен продолжала расширять свои владения, скупив больше половины территории СНТ и не ограничивая себя в ее использовании.

Недавно администрация района выписала предостережение номинальным владельцам участков, на которых была устроена свалка бытовых и строительных отходов. Мол, недопустимо нарушать закон об охране окружающей среды.