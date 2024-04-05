В арбитраже рассмотрят иск о сносе части турбазы "Хуторок Озерный"

Арбитражный суд Самарской области возбудил производство по иску администрации Ставропольского района о сносе части скандальной турбазы "Хуторок Озерный" в с. Ташла.
Администрация района просит возложить обязанность на собственника земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:12221/2 в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в силу снести строения, расположенные в границах этого участка. Эти два двухэтажных объекта, сваи, баня и купель расположены в границах СНТ "Красное поле" села Ташла и были возведены ООО "Хуторок" для сдачи в аренду посетителям.
Собственником участка на данный момент является тольяттинская предпринимательница Наталья Якордина.
Активность районных властей вызвана жалобами дачников, которые не первый год ведут борьбу за доступ к береговой линии запруды на реке Ташла и за надлежащее санитарное состояние территории своего СНТ "Красное поле".
Напомним, предпринимательница из Тольятти Ольга Кулаксыз развернула на акватории Ташлы и близлежащих землях базу отдыха. Она скупала дачные участки и строила на них объекты для отдыха, причиняя аборигенам различные неудобства. Граждане не намерены были терпеть, а Кулаксыз всячески сопротивлялась их активности. Дело дошло до поджогов дачных строений и уголовных дел, в том числе о краже электроподстанции. За организацию поджогов Кулаксыз дали два года условно.
В то же время, несмотря на решения судов о запретах и штрафах, бизнесвумен продолжала расширять свои владения, скупив больше половины территории СНТ и не ограничивая себя в ее использовании.
Недавно администрация района выписала предостережение номинальным владельцам участков, на которых была устроена свалка бытовых и строительных отходов. Мол, недопустимо нарушать закон об охране окружающей среды.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.