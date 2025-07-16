193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ

В Самарской области завершилась кампания Единого государственного экзамена: в этом году испытания прошли более 12 тысяч выпускников. Суммарно по итогам основного периода ЕГЭ, включая резервные дни, — 193 стобалльных результата, в том числе 182 стобалльных результата у 169 выпускников текущего года. Среди них — 13 двухсотбалльников.
По русскому языку в регионе получено 43 стобалльных результата, по литературе — 28, по математике профильного уровня — 2, физике — 28, информатике — 15, химии — 38, истории — 6, обществознанию — 5, биологии –3, иностранному языку — 25.
Напомним, в течение года регион принимал участие в тренировочных мероприятиях регионального и федерального уровней. В ходе тренировок была протестирована техническая готовность пунктов проведения экзамена, а также отработаны действия организаторов и технических специалистов. Благодаря этим мероприятиям выпускники потренировались в решении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2025 года.
Приоритетными предметами по выбору для ребят стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология — это значимые для развития Самарской области направления.
"В нашем регионе в приоритете у ребят традиционно остаются предметы естественно-научной направленности. Среди гуманитарных предметов наиболее востребовано для сдачи на ЕГЭ обществознание", — отметила заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения