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Образование Общество

193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершилась кампания Единого государственного экзамена: в этом году испытания прошли более 12 тысяч выпускников. Суммарно по итогам основного периода ЕГЭ, включая резервные дни, — 193 стобалльных результата, в том числе 182 стобалльных результата у 169 выпускников текущего года. Среди них — 13 двухсотбалльников.

По русскому языку в регионе получено 43 стобалльных результата, по литературе — 28, по математике профильного уровня — 2, физике — 28, информатике — 15, химии — 38, истории — 6, обществознанию — 5, биологии –3, иностранному языку — 25.

Напомним, в течение года регион принимал участие в тренировочных мероприятиях регионального и федерального уровней. В ходе тренировок была протестирована техническая готовность пунктов проведения экзамена, а также отработаны действия организаторов и технических специалистов. Благодаря этим мероприятиям выпускники потренировались в решении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2025 года.

Приоритетными предметами по выбору для ребят стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология — это значимые для развития Самарской области направления.

"В нашем регионе в приоритете у ребят традиционно остаются предметы естественно-научной направленности. Среди гуманитарных предметов наиболее востребовано для сдачи на ЕГЭ обществознание", — отметила заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

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