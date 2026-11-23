В Самарской области стартовал новый этап проекта по обучению школьников цифровым навыкам. Учащиеся 5–9 классов из 211 образовательных учреждений региона будут изучать основы программирования на внеурочных занятиях. Программу освоят более 7,5 тыс. учащихся региона. Для этого педагоги, участвующие в проекте, ранее прошли курсы повышения квалификации.

Проект школы цифровых и ИИ-навыков "Алгоритмика" направлен на системное развитие цифровых компетенций педагогов и школьников: от повышения квалификации учителей с использованием ИИ до поддержки проектной деятельности учеников с наставничеством профессионалов отрасли. Занятия построены по модели смешанного обучения: ребята занимаются в классе с учителем и параллельно работают на интерактивной образовательной платформе "Алгоритмика".

Курс знакомит школьников с разными сторонами разработки программных продуктов: ребята учатся писать код, создавать игровые вселенные, генерировать тексты, изображения, аудио и видео с помощью искусственного интеллекта. Уроки построены таким образом, что каждый ребёнок продвигается индивидуально. Если учащийся выполняет все задания по уроку быстрее одноклассников, ему предоставляется дополнительное творческое задание.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Цифровые навыки и ИИ сегодня — база для будущей профессии, и важно давать детям возможность познакомиться с ними ещё в школе. Самое ценное в этом проекте то, что каждый ребёнок может попробовать себя в роли разработчика или тестировщика и почувствовать: IT — это не что-то далёкое, а интересное и доступное. Рада, что проект масштабируется и теперь охватывает более 200 образовательных организаций. Это вклад в будущее региона и в подготовку кадров, которые будут востребованы".

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования было подписано в июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ масштабировал успешный опыт реализации проекта "Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков" в Самарской области.