С 26 ноября все школы и детские сады Самары будут работать в штатном режиме, за исключением детсада № 466. Его здание больше остальных пострадало от атаки БПЛА 25 ноября. Детей временно переводим в детский сад № 350. Об этом мэр Иван Носков сообщил в своем канале в МАХ.

В результате массовой атаки БПЛА на Самарскую область погиб человек В ночь на 25 ноября Самарскую область атаковали 145 беспилотников ВСУ. В результате массированного налета погиб человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Если в работе детских садов и школ произойдут какие-то изменения, информация будет размещена в родительских чатах не позднее 7 часов утра. Необходимо, чтобы за ночь здания успели полностью прогреться", - написал глава города.

Восстановительные работы после массированной атаки БПЛА находятся на завершающей стадии. Городские территории полностью обследованы: пострадало 6 зданий в Куйбышевском и Ленинском районах, соцучреждения в Куйбышевском районе.

"Тепловой контур поврежденных многоквартирных домов и соцучреждений оперативно восстановлен. Возобновлена подача отопления в Куйбышевском районе. Также полностью восстановили газоснабжение. Электросети пока в работе, но подача электроэнергии уже началась. После ремонта сетей электроснабжения восстанавливается и подача горячей воды. Аварийные бригады останутся дежурить в ночь", - сообщил Иван Носков.

Для жителей, чье имущество пострадало из-за атаки, открыли горячую линию. Соцслужбы помогают пострадавшим оформить все положенные льготы.