Во вторник, 24 ноября, в Самарском университете им. Королева состоялась официальная церемония открытия международного образовательного проекта "Зимний университет по инженерным наукам". Двухнедельный интенсив, организуемый Минобрнауки России в рамках национального проекта "Молодежь и дети", проходит одновременно на базе трех российских вузов — Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Самарского университета им. Королева и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

На площадке Самарского университета им. Королева обучение пройдут 240 студентов из 15 стран — России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Индии, Абхазии, Азербайджана, Сербии, Индонезии и ЮАР.

К участникам двухнедельного интенсива с видеоприветствием обратился Константин Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования России: "Зимний университет" проходит на базе ведущих инженерных вузов России, где вы сможете работать над собственными проектами в сфере авиастроения, искусственного интеллекта и систем связи вместе с крупнейшими промышленными компаниями. Это уникальный шанс применить свои знания на практике. Самые интересные инженерные открытия сегодня рождаются там, где встречаются разные подходы к решению задач. Именно такое живое взаимодействие и общение между вами, будущими специалистами разных стран, создает почву для настоящих инноваций".

Как отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, проведение столь масштабного международного проекта в стенах университета — это признание его научного и образовательного потенциала.

"Самарский университет имени Королева — ведущий научно-образовательный центр России, известный своими научными школами в разных областях математических, естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения, в том числе мы традиционно сильны в аэрокосмической и двигателестроительной тематике. Для нас важно, чтобы этот опыт был доступен не только нашим студентам, но и будущим инженерам из разных стран, — подчеркнул он. — Программа выстроена так, чтобы за две недели участники получили не просто теоретические знания, а реальный опыт работы над инженерными задачами в лабораториях университета. Для многих из них это станет первым шагом к будущему сотрудничеству с российскими научными школами".

Для участников подготовлены две образовательные траектории. Направление "Инженерия авиакосмических систем" ориентировано на тех, кто интересуется созданием новых видов техники в авиации, космонавтике и двигателестроении; программа дает комплексное понимание процесса разработки космических аппаратов и управления космическими проектами, а отдельный блок посвящен аддитивным технологиям.

Второе направление — "Проектирование и конструирование современных беспилотных авиационных систем" — формирует навыки концептуального проектирования БАС: от постановки целей и сбора исходных данных до выбора платформы и архитектуры.

Обращаясь к участникам "Зимнего университета по инженерным наукам", Иван Ткаченко, заместитель ректора, директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева, представил вуз в качестве центра развития авиации и космонавтики России: "Для этого статуса есть все основания: вуз входит в число 29 национальных исследовательских университетов страны; является опорным для ведущих корпораций, осуществляющих разработки в области космоса и авиации — это Роскосмос и Ростех; университет включает в себя большое количество лабораторий, научных подразделений в области космонавтики, в том числе собственный Центр приема космической информации; участвует в реализации федерального проекта "Кадры для космоса", в рамках которого у нас создаются малые космические аппараты и полезная нагрузка для них; и, конечно, вуз участвует в проектах, связанных с созданием авиационной техники в России".

Помимо образовательной и проектной работы, для студентов подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа: обзорные экскурсии по городу и кампусу университета, посещение учебного аэродрома, Музея авиации и космонавтики и Центра истории авиационных двигателей, а также тимбилдинг и творческий концерт.

Существенную роль в реализации проекта сыграют волонтеры: около 90 студентов Самарского университета им. Королева прошли специальную Школу волонтеров, в рамках которой изучили культурные и религиозные особенности стран-участниц, разобрали реальные кейсы и алгоритмы решения нештатных ситуаций. Волонтеры распределены по шести зонам ответственности — от сопровождения образовательной и культурной программ до координации делегаций и информационного сопровождения мероприятия, что позволит сделать пребывание иностранных гостей в Самаре максимально комфортным.

"Нам важно, чтобы за насыщенной образовательной программой гости не потеряли самое ценное — живое общение и знакомство с культурой нашего города и традициями университета. Именно поэтому в программу включены экскурсии, тимбилдинг и творческие мероприятия, которые помогают участникам из разных стран быстрее найти общий язык друг с другом и с нашими студентами", — заключила Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королева.