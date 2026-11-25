Для жителей Самары, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА, открыли горячую линию: 8 (846) 930-81-12 или 8 (846) 372-58-20. На ликвидацию последствий предусмотрены региональные и городские выплаты. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

"Дополнительно сообщаю, что в настоящее время по всем нам известным адресам специальные комиссии проводят обследования. Большая часть зданий обследована, комиссии работают уже в частном секторе. Неотложные работы силами городских служб и управляющих компаний начались. Стоимость менее приоритетных работ определяется, средства предусмотрены в бюджете города и области. Мы поможем абсолютно всем, обращайтесь на горячую линию 8 (846) 930-81-12 или 8 (846) 372-58-20!" — предупредил мэр Самары.

Он добавил, что бригады ресурсоснабжающих компаний после получения допуска также приступили к устранению повреждений в Куйбышевском районе. Электро- и газоснабжение, отопление восстановят в ближайшее время.

"Внимание! Могут активизироваться мошенники, которые наживаются на чужом горе: объявляют сбор помощи несуществующим "пострадавшим". Правоохранительные органы отслеживают такие сообщения, а я призываю всех быть предельно внимательными и не позволять себя обманывать! Напоминаю: не приближайтесь к подозрительным предметам, в случае обнаружения незамедлительно сообщайте по телефону 112!" — предупредил он.

Кроме того, Иван Носков поблагодарил всех, кто участвовал в отражении вражеской атаки, а также сотрудников служб быстрого реагирования, полиции, прокуратуры города и СК РФ по Самарской области за оперативную работу.