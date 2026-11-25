Для жителей Самары, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА, открыли горячую линию: 8 (846) 930-81-12 или 8 (846) 372-58-20. На ликвидацию последствий предусмотрены региональные и городские выплаты. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
"Дополнительно сообщаю, что в настоящее время по всем нам известным адресам специальные комиссии проводят обследования. Большая часть зданий обследована, комиссии работают уже в частном секторе. Неотложные работы силами городских служб и управляющих компаний начались. Стоимость менее приоритетных работ определяется, средства предусмотрены в бюджете города и области. Мы поможем абсолютно всем, обращайтесь на горячую линию 8 (846) 930-81-12 или 8 (846) 372-58-20!" — предупредил мэр Самары.
Он добавил, что бригады ресурсоснабжающих компаний после получения допуска также приступили к устранению повреждений в Куйбышевском районе. Электро- и газоснабжение, отопление восстановят в ближайшее время.
"Внимание! Могут активизироваться мошенники, которые наживаются на чужом горе: объявляют сбор помощи несуществующим "пострадавшим". Правоохранительные органы отслеживают такие сообщения, а я призываю всех быть предельно внимательными и не позволять себя обманывать! Напоминаю: не приближайтесь к подозрительным предметам, в случае обнаружения незамедлительно сообщайте по телефону 112!" — предупредил он.
Кроме того, Иван Носков поблагодарил всех, кто участвовал в отражении вражеской атаки, а также сотрудников служб быстрого реагирования, полиции, прокуратуры города и СК РФ по Самарской области за оперативную работу.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...