Конец ноября станет настоящим испытанием для жителей Самарской области. Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду. Как сообщают в Приволжском УГМС, формирует ее Средиземноморский циклон.

"В начале периода при прохождении атмосферных фронтов пройдут осадки смешанного характера различной интенсивности с сильным ветром, местами с метелью. В конце недели, при поступлении холодной воздушной массы в тылу циклона, осадки ожидаются уже в виде снега, температура воздуха приблизится к климатической норме", — указано в прогнозе.

Во вторник-среду, 24–25 ноября, температура воздуха днем еще будет подниматься до +3 градусов. Однако в последующие дни она будет снижаться. Днем ожидается от 0 до -5 градусов, а ночью — от -3 до -8 градусов. Будет идти небольшой снег. Поэтому возможно установление небольшого снежного покрова.