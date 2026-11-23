Участниками "Фестиваля госпабликов", проводимого Центром управления регионом совместно с правительством Самарской области, стали более 100 специалистов по работе в соцсетях со всего региона. Это администраторы официальных страниц государственных и муниципальных организаций, а также социальной сферы, здравоохранения, образования, труда и занятости, культуры, спорта. Именно они каждый день рассказывают о новостях и отвечают на вопросы жителей.
"За каждым комментарием в социальной сети — неравнодушные люди. Это и жители, которые беспокоятся о своем городе или поселке, обращаясь с вопросами, и администраторы госпабликов, которым важно найти для человека нужные слова. От того насколько сложится этот диалог — зависит доверие жителей к органам власти", — подчеркнула руководитель Центра управления регионом Самарской области Екатерина Сидорова.
Всего в Самарской области более 2 700 госпабликов, их аудитория во "ВКонтакте" почти 3 млн пользователей. Ежемесячно выходит порядка 144 600 публикаций — это 5 место в Приволжском федеральном округе в рейтинге по 8-ФЗ. Уже создано 1 700 каналов в Max, и их число продолжает активно расти.
Кроме того, через соцсети приходит около 65% обращений, которые поступают в органы власти. За 6 лет через систему "Инцидент Менеджмент" отработаны 1 млн. 256 тыс. 619 сообщений граждан в социальных сетях. Напомним, эта федеральная система обработки обращений — основной инструмент работы ЦУР.
Заместитель руководителя Администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина поблагодарила администраторов госпабликов за работу и отметила, чтоб благодаря их усилиям жители получают надежную и проверенную информацию из первоисточников. Администраторам, показавшим лучшие результаты в 2026 г., были вручены Благодарственные письма. При оценке учитывался качественный контент, творческий подход, работа с обратной связью.
"Большое количество пациентов нам пишут, задают вопросы, коллеги на связи практически круглосуточно, 24/7, чтобы люди всегда могли получить ответы на самые чувствительные для них вопросы, высокая оценка работы — это наша общая победа!" — поделилась Алена Гарина, начальник отдела по связям с общественностью Самарского областного онкологического диспансера.
Среди победителей как крупные сообщества — администрации Тольятти, Сызрани, Кинеля, министерства здравоохранения, театра драмы, СамАрта, Художественного музея, так и небольшие паблики — детского сада "Волжские капельки" Тольятти, областной библиотеки для слепых, редакции газеты "Шенталинские вести".
На фестивале специалисты Центра управления регионом провели обучающие сессии по развитию госпабликов, созданию вовлекающего контента с использованием нейросетей, а также закрепили знания интерактивным квизом.
Мероприятие прошло на площадке Исторического парка "Россия — Моя история", экскурсия стала ярким дополнением для участников из разных уголков Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...