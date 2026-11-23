Участниками "Фестиваля госпабликов", проводимого Центром управления регионом совместно с правительством Самарской области, стали более 100 специалистов по работе в соцсетях со всего региона. Это администраторы официальных страниц государственных и муниципальных организаций, а также социальной сферы, здравоохранения, образования, труда и занятости, культуры, спорта. Именно они каждый день рассказывают о новостях и отвечают на вопросы жителей.

"За каждым комментарием в социальной сети — неравнодушные люди. Это и жители, которые беспокоятся о своем городе или поселке, обращаясь с вопросами, и администраторы госпабликов, которым важно найти для человека нужные слова. От того насколько сложится этот диалог — зависит доверие жителей к органам власти", — подчеркнула руководитель Центра управления регионом Самарской области Екатерина Сидорова.

Всего в Самарской области более 2 700 госпабликов, их аудитория во "ВКонтакте" почти 3 млн пользователей. Ежемесячно выходит порядка 144 600 публикаций — это 5 место в Приволжском федеральном округе в рейтинге по 8-ФЗ. Уже создано 1 700 каналов в Max, и их число продолжает активно расти.

Кроме того, через соцсети приходит около 65% обращений, которые поступают в органы власти. За 6 лет через систему "Инцидент Менеджмент" отработаны 1 млн. 256 тыс. 619 сообщений граждан в социальных сетях. Напомним, эта федеральная система обработки обращений — основной инструмент работы ЦУР.

Заместитель руководителя Администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина поблагодарила администраторов госпабликов за работу и отметила, чтоб благодаря их усилиям жители получают надежную и проверенную информацию из первоисточников. Администраторам, показавшим лучшие результаты в 2026 г., были вручены Благодарственные письма. При оценке учитывался качественный контент, творческий подход, работа с обратной связью.

"Большое количество пациентов нам пишут, задают вопросы, коллеги на связи практически круглосуточно, 24/7, чтобы люди всегда могли получить ответы на самые чувствительные для них вопросы, высокая оценка работы — это наша общая победа!" — поделилась Алена Гарина, начальник отдела по связям с общественностью Самарского областного онкологического диспансера.

Среди победителей как крупные сообщества — администрации Тольятти, Сызрани, Кинеля, министерства здравоохранения, театра драмы, СамАрта, Художественного музея, так и небольшие паблики — детского сада "Волжские капельки" Тольятти, областной библиотеки для слепых, редакции газеты "Шенталинские вести".

На фестивале специалисты Центра управления регионом провели обучающие сессии по развитию госпабликов, созданию вовлекающего контента с использованием нейросетей, а также закрепили знания интерактивным квизом.

Мероприятие прошло на площадке Исторического парка "Россия — Моя история", экскурсия стала ярким дополнением для участников из разных уголков Самарской области.