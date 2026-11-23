В пресс-центре медиаагентства "Самара 450" состоялся круглый стол, посвященный безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. В мероприятии приняли участие представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Куйбышевской железной дороги, Куйбышевской транспортной прокуратуры, Центра социализации молодежи Самарской области и Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева.

По данным Куйбышевской железной дороги, в Самарской области в 2026 году пострадали 28 человек, из них 23 погибли. Основная причина — суицидальный характер происшествий: 18 случаев, или 64%.

При этом Куйбышевская транспортная прокуратура фиксирует еще один негативный тренд — распространение зацепинга. Зацепинг — это поездки на сцепке вагонов, крышах и других внешних элементах подвижного состава. Именно эта тенденция среди детей как младшего, так и старшего возраста вызывает сегодня наибольшую обеспокоенность правоохранительных органов, железнодорожников, педагогов и психологов.

"Из последних происшествий: 13-летний ребенок потерял ногу и остался инвалидом. А на днях мы получили от дежурных сведения о том, что машинисты применили экстренное торможение на станции Безымянка, так как дети пытались зацепиться за вагон. Среди них есть даже 6-тилетние дети", — говорит Куйбышевский транспортный прокурор, советник юстиции Раджив Гайсин.

"Динамика колебания вагонов в составе поезда разная, при движении в кривом участке пути, человек на автосцепке неминуемо будет раздавлен или сброшен из-за смещения вагонов и отсутствия точки опоры. Автосцепка — очень подвижный и неустойчивый элемент: зацепиться за нее и удержаться практически невозможно. На крыше тоже смертельно опасно: рядом контактный провод под высоким напряжением. Рисков масса. Травмы при зацепинге — либо тяжелые, либо смертельные, другого исхода нет", — предупреждает начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской дирекции инфраструктуры Игорь Анисимов.

Особую обеспокоенность вызывает распространение в сети "Интернет" материалов, демонстрирующих опасные действия на железнодорожном транспорте и побуждающих несовершеннолетних к их совершению. Куйбышевская транспортная прокуратура подчеркивает: сторис и лайки ничтожны по сравнению с жизнью детей. Необходима дополнительная разъяснительная и профилактическая работа с ребенком об опасности зацепинга.

С точки зрения психологии и педагогики зацепинг дает подросткам целый комплекс ощущений и возможностей: острые ощущения, адреналин, самоутверждение и доказательство своей смелости, принадлежность к группе и чувство общности, собственную субкультуру и правила, протест против правил мира взрослых.

"Нарушение главного запрета — игры со смертью — дает ощущение свободы и контроля над своей жизнью. Сюда же относятся поиск идентичности, желание создать социальный контент, нехватка ярких эмоций, эмоциональная нестабильность и стресс, семейные ситуации, межличностное общение", — говорит кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Анна Александрова.

По словам Анны Александровой, важнейший фактор профилактики — семья: доверительные отношения, традиции, интерес к жизни ребенка, контакты, доброжелательный разговор. "Говорить с детьми обязательно нужно в целом о соблюдении элементарных норм безопасности. Не все дети идут с целью нарушения закона, некоторые проявляют свою детскую безалаберность", — говорит Раджив Гайсин.

Участники пресс-конференции подчеркивают: предупреждение травматизма на железной дороге — комплексная задача, которая не решается силами одного ведомства.

Особое место в жизни детей занимает общественная жизнь — школа. Педагоги тоже должны обращать внимание и привлекать детей к более безопасным увлечениям. Как рассказала и. о. директора Центра социализации молодежи Самарской области Елена Шурунова, Центр предлагает подросткам альтернативные виды деятельности: спорт, туризм, автоспорт. На базе центра действует областной центр детско-юношеского туризма, юношеская автошкола, семейный туристический клуб. С 2023 г. министерством образования Самарской области проводится конкурс "Безопасность на железной дороге", реализуется проект "Территория профилактики". В каждой школе проходят профилактические мероприятия, тема включена в классные часы.

Куйбышевская железная дорога также проводит масштабную профилактическую работу: ежегодно реализуются мероприятия "Уступи дорогу поездам", "Железная дорога — твой безопасный путь", "Безопасные маршруты". В 2026 г. проведено 515 лекций и бесед со школьниками и студентами с охватом более 5 тысяч человек.