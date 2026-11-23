В пресс-центре медиаагентства "Самара 450" состоялся круглый стол, посвященный безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. В мероприятии приняли участие представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Куйбышевской железной дороги, Куйбышевской транспортной прокуратуры, Центра социализации молодежи Самарской области и Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева.
По данным Куйбышевской железной дороги, в Самарской области в 2026 году пострадали 28 человек, из них 23 погибли. Основная причина — суицидальный характер происшествий: 18 случаев, или 64%.
При этом Куйбышевская транспортная прокуратура фиксирует еще один негативный тренд — распространение зацепинга. Зацепинг — это поездки на сцепке вагонов, крышах и других внешних элементах подвижного состава. Именно эта тенденция среди детей как младшего, так и старшего возраста вызывает сегодня наибольшую обеспокоенность правоохранительных органов, железнодорожников, педагогов и психологов.
"Из последних происшествий: 13-летний ребенок потерял ногу и остался инвалидом. А на днях мы получили от дежурных сведения о том, что машинисты применили экстренное торможение на станции Безымянка, так как дети пытались зацепиться за вагон. Среди них есть даже 6-тилетние дети", — говорит Куйбышевский транспортный прокурор, советник юстиции Раджив Гайсин.
"Динамика колебания вагонов в составе поезда разная, при движении в кривом участке пути, человек на автосцепке неминуемо будет раздавлен или сброшен из-за смещения вагонов и отсутствия точки опоры. Автосцепка — очень подвижный и неустойчивый элемент: зацепиться за нее и удержаться практически невозможно. На крыше тоже смертельно опасно: рядом контактный провод под высоким напряжением. Рисков масса. Травмы при зацепинге — либо тяжелые, либо смертельные, другого исхода нет", — предупреждает начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской дирекции инфраструктуры Игорь Анисимов.
Особую обеспокоенность вызывает распространение в сети "Интернет" материалов, демонстрирующих опасные действия на железнодорожном транспорте и побуждающих несовершеннолетних к их совершению. Куйбышевская транспортная прокуратура подчеркивает: сторис и лайки ничтожны по сравнению с жизнью детей. Необходима дополнительная разъяснительная и профилактическая работа с ребенком об опасности зацепинга.
С точки зрения психологии и педагогики зацепинг дает подросткам целый комплекс ощущений и возможностей: острые ощущения, адреналин, самоутверждение и доказательство своей смелости, принадлежность к группе и чувство общности, собственную субкультуру и правила, протест против правил мира взрослых.
"Нарушение главного запрета — игры со смертью — дает ощущение свободы и контроля над своей жизнью. Сюда же относятся поиск идентичности, желание создать социальный контент, нехватка ярких эмоций, эмоциональная нестабильность и стресс, семейные ситуации, межличностное общение", — говорит кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Анна Александрова.
По словам Анны Александровой, важнейший фактор профилактики — семья: доверительные отношения, традиции, интерес к жизни ребенка, контакты, доброжелательный разговор. "Говорить с детьми обязательно нужно в целом о соблюдении элементарных норм безопасности. Не все дети идут с целью нарушения закона, некоторые проявляют свою детскую безалаберность", — говорит Раджив Гайсин.
Участники пресс-конференции подчеркивают: предупреждение травматизма на железной дороге — комплексная задача, которая не решается силами одного ведомства.
Особое место в жизни детей занимает общественная жизнь — школа. Педагоги тоже должны обращать внимание и привлекать детей к более безопасным увлечениям. Как рассказала и. о. директора Центра социализации молодежи Самарской области Елена Шурунова, Центр предлагает подросткам альтернативные виды деятельности: спорт, туризм, автоспорт. На базе центра действует областной центр детско-юношеского туризма, юношеская автошкола, семейный туристический клуб. С 2023 г. министерством образования Самарской области проводится конкурс "Безопасность на железной дороге", реализуется проект "Территория профилактики". В каждой школе проходят профилактические мероприятия, тема включена в классные часы.
Куйбышевская железная дорога также проводит масштабную профилактическую работу: ежегодно реализуются мероприятия "Уступи дорогу поездам", "Железная дорога — твой безопасный путь", "Безопасные маршруты". В 2026 г. проведено 515 лекций и бесед со школьниками и студентами с охватом более 5 тысяч человек.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...