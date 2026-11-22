В субботу, 21 ноября, на 94-м году ушел из жизни почетный гражданин Самарской области, выдающийся деятель культуры, профессор, основатель Центра эстетического воспитания детей и молодежи Самары Владимир Ощепков.

О его кончине сообщили сотрудники МБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей и молодежи".

"Его вклад в развитие эстетического воспитания невозможно измерить цифрами. Он создавал не программы и отчеты, он создавал среду, в которой ребенок мог полюбить искусство по‑настоящему. Он верил, что творчество — это не про "выступление на сцене", а про умение видеть красоту и нести ее в мир", - констатировали в Центре.

Особая заслуга Владимира Михайловича — творческие мастерские, которые были организованы в Центре со дня его основания, ставшие настоящей методической площадкой для педагогов. Здесь не просто делились приемами и наработками — здесь рождались идеи, здесь учились слышать друг друга и вместе искать лучшие пути к сердцу ребенка.

Отдельной страницей в истории ЦЭВДМ стал созданный Владимиром Михайловичем хор трех поколений "Золотая Лира". В нем соединились его требовательность к качеству, любовь к живой музыке и умение раскрыть голос каждого исполнителя. Этот хор во многом воплощал философию Владимира Михайловича: искусство как пространство, где важен каждый.