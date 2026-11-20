Психолог — человек, который лучше других знает, как работает психика, как формируется личность и что надо сделать, чтобы жить более счастливо. Но психологическое образование не дает автоматический иммунитет от тревоги, одиночества или депрессии. Результаты международного исследования показали, что 87% психологов и психотерапевтов имеют опыт личной терапии. Почему психологическое образование не защищает от эмоциональных трудностей и как собственная терапия помогает специалистам в работе, в преддверии дня психолога рассказала психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Марина Щеглова.
С какими проблемами психологи приходят в терапию
Исследования последних лет показали, что проблемы психологов мало отличаются от трудностей обычных людей. Чаще всего они приходят в терапию не из-за профессионального выгорания или последствий работы со сложными клиентами, а чтобы разобраться в отношениях с партнером, с конфликтами в семье, справиться с утратой близких.
Только 5% психологов приходят в терапию за решением профессиональных сложностей. Переживание чужой боли, сильных эмоций, обесценивание работы со стороны клиента, переживание неудач или ожидание от себя недостижимых результатов — становятся причиной обращений психолога за профессиональной помощью.
Почему психологам бывает сложно просить о помощи
Несмотря на понимание важности психологической поддержки, специалисты могут испытывать дополнительные сложности при обращении за терапией. Некоторые специалисты признаются, что им неловко обращаться к коллегам за помощью, так как это может быть расценено, как профессиональная некомпетентность. Также им зачастую сложнее раскрываться перед специалистом и проявлять уязвимость. К тому же психолог может стараться быть "хорошим клиентом", а всё это осложняет лечебный процесс.
При этом личная терапия важна не только для решения собственных проблем, но и для профессионального развития. Получая опыт на стороне клиента, психолог лучше понимает, что чувствует человек по другую сторону терапевтического процесса, с какими сомнениями и трудностями он сталкивается.
"Психологическое образование помогает понимать механизмы работы психики, но не отменяет собственных чувств и жизненных обстоятельств. Более того, личная терапия дает специалисту возможность не только разобраться в себе, но и глубже понять своих клиентов", — отмечает Марина Щеглова, клинический психолог, семейный психолог, ведущая КПТ- и психодинамических групп Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас