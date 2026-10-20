Регионального министра здравоохранения оштрафовали за нарушение условий федеральной субсидии

Министр здравоохранения Самарской области попал под административное дело из-за нарушения условий предоставления федеральной субсидии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2025 г. область получила субсидии из федерального бюджета на возведение модульных конструкций трех подразделений медучреждений в Самаре, а также Приволжском и Сызранском районах и наполнение их необходимым медицинским оборудованием. Однако, как выяснило надзорное ведомство, объекты до сих пор не построили. Это нарушает условия предоставления федеральных денег.

После рассмотрения актов прокурорского реагирования министру назначили штраф 10 тыс. рублей.