16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Короткий день — повод усилить заботу о себе: терапевт ВСК о зимнем режиме Биологический возраст: свыше 80000 жителей региона посетили Центры медицины здорового долголетия Россияне массово закупают магний - big data T2 Не пропустить болезнь: самарские специалисты напомнили о профилактике рака легкого Белок без фанатизма: врач ВСК рассказала, как закрыть суточную норму

Здравоохранение Общество

Короткий день — повод усилить заботу о себе: терапевт ВСК о зимнем режиме

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Утром за окном темно, после работы тянет завернуться в плед, а в магазинах появляются витамины "для иммунитета". Знакомая осенняя картина. Алимат Бабаханова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК подготовила топ советов для подготовки к зиме и укрепления иммунитета.

С чего начать заботу о здоровье зимой

Прежде всего нужно постоянно прислуживаться к самочувствию. Единого списка "анализов к зиме" нет. Если ничего не беспокоит, достаточно не пропускать положенную по возрасту диспансеризацию. А вот постоянную слабость, бледность или одышку при привычной нагрузке не стоит объяснять погодой. Покупать большой пакет анализов на все витамины не нужно — терапевт может назначить общий анализ крови и ферритин, который помогает оценить запасы железа. Другие исследования подбирают по жалобам и особенностям питания.

С добавками действует тот же принцип: сначала нужно оценить потребность организма в такой "подмоге". Когда на улице солнца будет становиться все меньше, а температура все ниже — стоит обсудить с врачом профилактический приём витамина D, особенно тем, кто редко бывает на улице. Его дозировка зависит от возраста и состояния здоровья, анализ перед профилактикой нужен не всем. Принимать большие дозы самостоятельно опасно.

Железо, цинк и другие микроэлементы тоже не становятся обязательными только потому, что наступили холода. А обещание витаминного комплекса защитить от любых простуд — рекламное преувеличение. Даже привычная всем аскорбинка не предотвращает ОРВИ.

Витамины не заменят обед: как составить зимнее меню

Зимнее меню может быть одновременно тёплым, сытным и умеренным по калорийности. Например, на обед — рыбный суп, на ужин — гречка с индейкой и тушёными овощами. Рыба, яйца, мясо или бобовые помогают получать белок, а крупы, овощи и фрукты — клетчатку. Дорогие свежие ягоды легко заменить замороженными без добавленного сахара. Ориентир для овощей и фруктов — около 400 граммов в день, порции стоит увеличивать постепенно, чтобы не столкнуться со вздутием. Также само похолодание не требует второй порции ужина, нужно учитывать свою активность за день.

Короткий день — повод беречь сон.

Здоровый сон, вопреки всем мифам — это 7-9 часов, со стабильным режимом отхода ко сну. Часть обеденного перерыва можно отдать прогулке при дневном свете: для начала достаточно посильного маршрута, затем постепенно доводить умеренную активность до 150 минут в неделю. Большинству подойдут быстрая ходьба, плавание, танцы — то, что хочется повторять.

Если подавленность держится больше двух недель и привычные радости перестали приносить тот самый дофамин — лучше обратиться за помощью к врачу. А чтобы реже встречаться с респираторными инфекциями, врачи ВСК рекомендуют к заботе о себе добавить проветривание, мытьё рук и ежегодную прививку от гриппа.

"Здоровью полезнее устойчивый распорядок, чем короткий осенний марафон оздоровления. Важно не покупать как можно больше витаминов и анализов, а прислушиваться к самочувствию и поддерживать сон, питание и активность — тогда организм легче перенесёт долгую зиму", — добавила врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алимат Бабаханова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6