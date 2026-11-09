Короткий день — повод усилить заботу о себе: терапевт ВСК о зимнем режиме

Утром за окном темно, после работы тянет завернуться в плед, а в магазинах появляются витамины "для иммунитета". Знакомая осенняя картина. Алимат Бабаханова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК подготовила топ советов для подготовки к зиме и укрепления иммунитета.
С чего начать заботу о здоровье зимой
Прежде всего нужно постоянно прислуживаться к самочувствию. Единого списка "анализов к зиме" нет. Если ничего не беспокоит, достаточно не пропускать положенную по возрасту диспансеризацию. А вот постоянную слабость, бледность или одышку при привычной нагрузке не стоит объяснять погодой. Покупать большой пакет анализов на все витамины не нужно — терапевт может назначить общий анализ крови и ферритин, который помогает оценить запасы железа. Другие исследования подбирают по жалобам и особенностям питания.
С добавками действует тот же принцип: сначала нужно оценить потребность организма в такой "подмоге". Когда на улице солнца будет становиться все меньше, а температура все ниже — стоит обсудить с врачом профилактический приём витамина D, особенно тем, кто редко бывает на улице. Его дозировка зависит от возраста и состояния здоровья, анализ перед профилактикой нужен не всем. Принимать большие дозы самостоятельно опасно.
Железо, цинк и другие микроэлементы тоже не становятся обязательными только потому, что наступили холода. А обещание витаминного комплекса защитить от любых простуд — рекламное преувеличение. Даже привычная всем аскорбинка не предотвращает ОРВИ.
Витамины не заменят обед: как составить зимнее меню
Зимнее меню может быть одновременно тёплым, сытным и умеренным по калорийности. Например, на обед — рыбный суп, на ужин — гречка с индейкой и тушёными овощами. Рыба, яйца, мясо или бобовые помогают получать белок, а крупы, овощи и фрукты — клетчатку. Дорогие свежие ягоды легко заменить замороженными без добавленного сахара. Ориентир для овощей и фруктов — около 400 граммов в день, порции стоит увеличивать постепенно, чтобы не столкнуться со вздутием. Также само похолодание не требует второй порции ужина, нужно учитывать свою активность за день.
Короткий день — повод беречь сон.
Здоровый сон, вопреки всем мифам — это 7-9 часов, со стабильным режимом отхода ко сну. Часть обеденного перерыва можно отдать прогулке при дневном свете: для начала достаточно посильного маршрута, затем постепенно доводить умеренную активность до 150 минут в неделю. Большинству подойдут быстрая ходьба, плавание, танцы — то, что хочется повторять.
Если подавленность держится больше двух недель и привычные радости перестали приносить тот самый дофамин — лучше обратиться за помощью к врачу. А чтобы реже встречаться с респираторными инфекциями, врачи ВСК рекомендуют к заботе о себе добавить проветривание, мытьё рук и ежегодную прививку от гриппа.
"Здоровью полезнее устойчивый распорядок, чем короткий осенний марафон оздоровления. Важно не покупать как можно больше витаминов и анализов, а прислушиваться к самочувствию и поддерживать сон, питание и активность — тогда организм легче перенесёт долгую зиму", — добавила врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алимат Бабаханова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас