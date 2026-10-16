Компания "Татнефть" пополнила арсенал современного оборудования Тольяттинской детской больницы

В Тольяттинской городской детской клинической больнице № 1 каждый день спасают здоровье и будущее детей. Медицина сегодня — это не только опыт врачей, но и технологии. В этом году Компания "Татнефть" подарила больнице новое серверное оборудование. Теперь все данные надежно хранятся и быстро доступны. Результаты исследований, консультаций, консилиумы — все собирается в единую электронную историю болезни. Это значит, что врачи могут быстрее принимать решения, а помощь становится точнее и оперативнее.
Ещё одно важное приобретение благодаря грантовой помощи — эндоскопическое оборудование, которое поступило в больницу в апреле 2023 года. Операционная помощь стала по-настоящему высокотехнологичной. Новое оборудование обладаем всем необходимым для проведения сложных и аккуратных операций детям. Специалисты проводят диагностику и операции с высокой точностью, минимизируя нагрузку на пациента и сокращая время восстановления. Эндоскопическая система нового поколения помогает проводить реконструктивные операции в детской урологии, лечить врождённые пороки, мочекаменную болезнь, травмы и воспаления. Главная цель — сделать операцию максимально деликатно, чтобы ребёнок легче и быстрее восстанавливался.
Заведующий отделением, детский хирург ТГДКБ № 1 Валерий Шакиров рассказал: "Мы стали делать большее количество операций у детей без разрезов. Такие операции можно проводить при аппендиците, перитонитах, при спаечной непроходимости. Теперь мы делаем и операции на почки, которые раньше не позволяло делать старое оборудование. Маленькие пациенты хорошо восстанавливаются после операции и быстрее возвращаются домой. И это самое дорогое".
С 2023 года в больнице проведено около 8 тысяч оперативных вмешательств. Ежегодно в учреждении медицинскую помощь получает более 25 тысяч детей из Тольятти, Жигулевска, Сызрани и других городов.
Главный врач ТГДКБ № 1 Светлана Гаршина отметила: "Хочется сказать слова сердечной благодарности руководству Татнефти, которые помогли нам оснастить операционную по самому последнему слову техники. И сейчас более 50% операций, которые возможно провести эндоскопическим способом, проводятся именно так".
Компания "Татнефть" делает вклад в будущее детей и спокойствие их родителей. Грантовые проекты "Татнефти", направленные на благо людей, реализуются в Тольятти с 2022 года. Это и есть настоящая социальная ответственность, когда технологии служит людям, а забота становится системной и надежной.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас