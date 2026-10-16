Компания "Татнефть" пополнила арсенал современного оборудования Тольяттинской детской больницы

В Тольяттинской городской детской клинической больнице № 1 каждый день спасают здоровье и будущее детей. Медицина сегодня — это не только опыт врачей, но и технологии. В этом году Компания "Татнефть" подарила больнице новое серверное оборудование. Теперь все данные надежно хранятся и быстро доступны. Результаты исследований, консультаций, консилиумы — все собирается в единую электронную историю болезни. Это значит, что врачи могут быстрее принимать решения, а помощь становится точнее и оперативнее.

Ещё одно важное приобретение благодаря грантовой помощи — эндоскопическое оборудование, которое поступило в больницу в апреле 2023 года. Операционная помощь стала по-настоящему высокотехнологичной. Новое оборудование обладаем всем необходимым для проведения сложных и аккуратных операций детям. Специалисты проводят диагностику и операции с высокой точностью, минимизируя нагрузку на пациента и сокращая время восстановления. Эндоскопическая система нового поколения помогает проводить реконструктивные операции в детской урологии, лечить врождённые пороки, мочекаменную болезнь, травмы и воспаления. Главная цель — сделать операцию максимально деликатно, чтобы ребёнок легче и быстрее восстанавливался.

Заведующий отделением, детский хирург ТГДКБ № 1 Валерий Шакиров рассказал: "Мы стали делать большее количество операций у детей без разрезов. Такие операции можно проводить при аппендиците, перитонитах, при спаечной непроходимости. Теперь мы делаем и операции на почки, которые раньше не позволяло делать старое оборудование. Маленькие пациенты хорошо восстанавливаются после операции и быстрее возвращаются домой. И это самое дорогое".

С 2023 года в больнице проведено около 8 тысяч оперативных вмешательств. Ежегодно в учреждении медицинскую помощь получает более 25 тысяч детей из Тольятти, Жигулевска, Сызрани и других городов.

Главный врач ТГДКБ № 1 Светлана Гаршина отметила: "Хочется сказать слова сердечной благодарности руководству Татнефти, которые помогли нам оснастить операционную по самому последнему слову техники. И сейчас более 50% операций, которые возможно провести эндоскопическим способом, проводятся именно так".

Компания "Татнефть" делает вклад в будущее детей и спокойствие их родителей. Грантовые проекты "Татнефти", направленные на благо людей, реализуются в Тольятти с 2022 года. Это и есть настоящая социальная ответственность, когда технологии служит людям, а забота становится системной и надежной.