В селе Неприк Борского района будут созданы современные условия оказания медпомощи

В этом году в населенном пункте будет возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время завершается подготовка основания под заливку бетона. Затем начнется возведение модульного здания.

"Старый пункт располагается в неприспособленном помещении и не отвечает современным требованиям. Сегодня медицинскую помощь здесь получают 139 человек, в том числе 13 детей. Прием ведет опытная медсестра Виктория Глухова", - рассказал главный врач Борской ЦРБ Николай Пастухов.

Строительство нового ФАПа - событие долгожданное и важное как для медработников, так и для пациентов.

"Это будет модульное здание с комфортной зоной ожидания, процедурным и прививочным кабинетами. Строительно-монтажные работы планируется закончить в конце года. Затем начнется поставка мебели и медоборудования, после процедуры лицензирования новый ФАП откроет двери для пациентов", - отметил главврач.

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, два поликлинических отделения, один офис врача общей практики и одна врачебная амбулатория.